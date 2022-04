Guaratuba realiza audiência pública online do plano diretor

A Prefeitura de Guaratuba realiza pela internet a 3ª audiência pública da revisão do plano diretor do município, nesta quarta-feira (27).

O evento tem por objetivo apresentar os dados já levantados até o momento e compartilhar as próximas etapas do plano.

O acesso poderá ser feito pelo canal do Youtube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (ITTI UFPR), com início às 19h e término previsto para às 21h.

A transmissão será compartilhada no site oficial e mídias sociais da Prefeitura Municipal de Guaratuba e do Correio do Litoral. O link já está disponível para acesso.

https://youtu.be/Tctipr05pvs

A participação pode ser feita pelo chat durante a audiência e pelo e-mail pdguaratuba@itti.org.br.

Os documentos para consulta pública estão disponíveis no site da Prefeitura.

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/planodiretor.php