Ex-prefeitos são homenageados com comendas no aniversário de Guaratuba

Ex-prefeitos são homenageados com comendas no aniversário de Guaratuba

Acir Braga foi prefeito entre 1983 e 1988

Nesta segunda-feira (25), iniciando a semana de comemorações do aniversário de 251 anos de Guaratuba, foi realizada a entrega das comendas do marco de 250 anos do município aos ex-prefeitos e representantes, no Casarão Marcílio Dias, sede da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Por conta de ter positivado para a covid-19 e cumprindo isolamento social, o prefeito Roberto Justus não pôde estar presente no evento, sendo representado pelo vice-prefeito, Edison Camargo. Também participaram das homenagens os vereadores Ana Maria Corrêa e Fabiano da Caieiras, o secretário da Segurança Pública e Trânsito, Jacson Braga, o secretário do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati e o chefe de Gabinete, Toni Caldeira.

A anfitriã e secretária da Cultura e do Turismo, Maria do Rocio Braga Bevervanso, lembrou que a Vila de Guaratuba por um longo período foi dirigida por Conselho de Sete Vogais e pelo presidente da Província, até a proclamação da República, quando o novo regime político entrou em vigor.

A comenda de 250 Anos é uma honraria do município destinada a homenagear cidadãos e pessoas que tiveram e têm relevante papel no Município de Guaratuba. Par cada comenda também foi entregue um exemplar do livro História do Município de Guaratuba, escrito por Joaquim da Silva Mara, publicado em 1952 e reeditado em 2020 em comemoração aos 250 anos.

Homenageados

Alexandre Mafra foi nomeado por decreto pelo então primeiro vice-presidente do Estado do Paraná, João Cândido Ferreira, para exercer o cargo de prefeito da Vila de Guaratuba em 16 de outubro do ano de 1906, permanecendo até 1908. Exerceu ainda o cargo de prefeito de Guaratuba nos mandatos de 1918 a 1920, 1924 a 1928 e 1932. Recebeu homenagem do povo guaratubano tendo a Praça Central denominada Coronel Alexandre Mafra. Em novembro de 2021, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo recebeu a visita do neto de Alexandre Mafra, Wilson Mafra Meiler, acompanhado da sua esposa, a médica Mônica Kastrup. Infelizmente, um mês após a visita, veio a falecer. Recebeu a comenda em nome do homenageado, Mônica Kastrup.

Joaquim da Silva Mafra foi prefeito de Guaratuba no ano de 1935, 1947 a 1951, recebendo com orgulho o governador Moises Lupion acompanhado da comitiva governamental, para dar início a abertura da estrada que levou Guaratuba ao progresso. Receberem a Comenda 250 anos os representantes da família de Joaquim Mafra, Carolina Mafra Montrucccchio e Edmundo Mafra.

Miguel Jamur ocupou o cargo nos seguintes mandatos: 1952 a 1955, 1960 a 1963, 1969 a 1972 e 2005 a 2008. Miguel Jamur deixou sua história política registrada em várias obras concluídas: o muro de arrimo na Praça dos Namorados, a instalação da imagem do Cristo Redentor no Morro do Brejatuba, entre outras. Recebeu a comenda seu filho Miguel Jamur Junior, Miguelzinho.

Diógenes Caetano dos Santos, ex-prefeito da gestão de 1973 a 1977. Entre as obras realizadas em seu mandato está o asfalto Guaratuba-Garuva, a construção da Escola Adolpho Vercesi, no bairro de Piçarras, a construção de salas de aula no Colégio 29 de Abril, colocação de bloquetes em algumas ruas da cidade. Recebeu a Comenda 250 Anos homenageando o ex-prefeito, sua esposa Ana Maria Caetano.

Renê Buchmann Silveira esteve à frente do Executivo de 1956 a 1959, quando executou várias obras na cidade. Seu Nézinho, conforme era conhecido, foi casado com um dos ícones da Educação Municipal, a professora Maria Siqueira Silveira. Recebeu a comenda em nome do homenageado, sua filha Sônia.

Orlando Bevervanso prefeito de Guaratuba eleito em 1964. Sua administração foi marcada pelas obras e conquistas das benfeitorias em Guaratuba. Construiu a Santa Casa de Misericórdia de Guaratuba, implantou escolas na área rural, abriu estradas, construiu pontes, o Aeroporto Municipal, o asfalto da Av. 29 de Abril, entre outras obras. Recebeu a Comenda de 250 Anos, o filho Laufran Bevervanso.

Antônio Franco Ferreira da Costa Filho exerceu o mandato de prefeito em Guaratuba na primeira gestão de seis anos, entre 1977 a 1982. Em seu governo municipal aconteceu o asfaltamento no bairro de Piçarras com acesso ao Aeroporto Municipal. Também em sua gestão foi inaugurada a sede do Clube Thalia. Dr. Antônio era casado com Silvia Maria Asineli da Costa, que por motivos de saúde não pôde comparecer no evento. Recebeu a Comenda 250 Anos, em nome do homenageado, sua filha Maria Silvia Asineli da Costa.

Acir Braga também teve a gestão de 6 anos, iniciando em 1983 e findando em 1988. Algumas das obras em seu mandato foram o Ginásio de Esportes Governador José Richa, a Avenida Beira Mar, o Fórum da Comarca de Guaratuba, o Campo de Futebol, onde atualmente é o Complexo Esportivo. Ele recebeu a própria homenagem.

Aldo Abagge foi prefeito entre 1989 e 1992 e renunciou ao cargo no conturbado caso envolvendo a morte do menino Evandro Ramos Caetano. Recebeu a comenda a viúva Celina Abagge, presa pela morte do menino e que recebeu um pedido de perdão do Governo do Estado agora em 2022.

Paulo Chaves, vice-prefeito eleito em 1988, assumiu como prefeito em 1992 realizando diversas ações em prol de Guaratuba. Ele próprio recebeu a homenagem.

Os demais ex-prefeitos ou familiares que não puderam comparecer serão homenageados em outra ocasião.

Paulo Chaves assumiu prefeitura em 1992

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba