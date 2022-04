Programa de Estágio do TCP vai além do aprendizado

Júlia Zanetti Rodrigues, estudante de Engenharia Química da UFPR desenvolveu um projeto inovador e foi premiada

Atrair e desenvolver novos talentos são os principais objetivos dos programas de estágio. Um investimento que, cada vez mais, vem sendo aplicado pelas organizações para a formação de profissionais estratégicos e equipes mais produtivas e envolvidas.

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) desde 2012 realiza anualmente o Programa de Estágio TCP. Neste ano, a estudante curitibana de Engenharia Química da UFPR, Júlia Zanetti Rodrigues, obteve o resultado destaque de melhor projeto de melhorias e boas práticas no terminal, mostrando que investir em jovens talentos, quando bem planejado, é capaz de gerar benefícios tanto para os estudantes como para a empresa.

Atualmente a TCP é o principal empregador do Litoral do Paraná, com 1.334 colaboradores de diferentes cidades e países. As oportunidades de emprego oferecidas pelo terminal são em diversas áreas e transcendem a delimitação municipal, atendendo profissionais de outras regiões interessados em atuar no Porto. O mesmo acontece no recrutamento para o Programa de Estágio. “Este é um programa educacional, onde o estagiário terá a oportunidade de liderar um projeto importante para a companhia, trazendo resultados concretos para a organização. Nosso objetivo é desenvolver as habilidades de gestão e liderança do estudante, para que ele ou ela estejam preparados para ocupar cargos estratégicos”, revela Thais Marques, gerente de RH da empresa.

Para Júlia, destaque do melhor projeto deste ano, ter o espaço para apresentar um projeto de estágio é grandioso. “A visibilidade que ganhamos perante os gerentes e diretores é importante para que sejamos conhecidos e reconhecidos pelo nosso trabalho”, diz. Desta forma, os estudantes são estimulados a apresentar ideias e vivenciam os aprendizados na prática. Já para a empresa, a presença do programa facilita no processo de recrutamento e seleção de futuros profissionais, ajuda a formar colaboradores internamente e atrai jovens talentos para a organização.

As vantagens em se começar cedo

A gerente de RH afirma que o Programa de Estágio é uma ótima oportunidade para o estudante ter contato com a área de interesse profissional. “O estagiário está diariamente em contato com profissionais com anos de experiência e pode aprender muito observando e auxiliando o dia a dia. O networking também pode ajudá-lo a conquistar novos espaços quando formado”, complementa.

Ocupando o cargo de estagiária de operações, Júlia conta que quando entrou na TCP, em abril de 2021, não possuía nenhuma experiência no setor portuário, e que desenvolver o projeto a ajudou a entender melhor sobre o setor, além de gerar conexões com as áreas externas e internas da empresa.

Ainda segundo ela, o Programa de Estágio da TCP e a premiação demonstram a preocupação do departamento no qual atua em tornar as operações mais transparentes e seguras para a TCP. “Ainda tenho muito a aprender e sei que posso contar com meu supervisor e o meu gerente para que isso aconteça. Espero poder ter a oportunidade de permanecer na empresa e transformar outros projetos em realidade”, finaliza a estagiária destaque do ano.

Vagas abertas

Anualmente, cerca de 25 estagiários são contratados pela TCP e, ao final do programa, mais de 50% deles são efetivados. As aberturas de vagas ocorrem no decorrer do ano e as inscrições podem ser feitas através do site da empresa: tcp.com.br na seção “carreiras”. O processo seletivo contempla cinco fases no total, sendo elas: inscrição, triagem de currículos, painel de apresentação dos estagiários para os gestores, seleção dos candidatos e etapa de admissão.

No momento, a empresa possui 4 vagas abertas para as mais variadas áreas do conhecimento, com atuação em setores que vão desde setores administrativos do negócio como comercial, RH e financeiro, até áreas operacionais como manutenção, logística e planejamento operacional.