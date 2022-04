Prorrogadas as inscrições para propostas de oficinas no Festival de Inverno

Foi prorrogado até o dia 9 de maio o período de inscrições para propor atividades formativas – oficinas, workshops e palestras – para o 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os selecionados serão remunerados pelas atividades ofertadas, além de receberem valores referentes a transporte, alimentação e hospedagem. Interessados devem se inscrever preenchendo o formulário presente neste link.

O Festival será realizado entre os dias 16 e 23 de julho de 2022, em Antonina, e terá a temática “Comunidades caiçaras do Paraná – Tradição, saberes e fazeres”. Poderão participar do processo de seleção pessoas jurídicas, devidamente constituídas e legalmente habilitadas para as atividades, que proponham atividades nas áreas de artes cênicas; artes visuais; audiovisual; carnaval; culinária caiçara; cultura digital e tecnologia; cultura popular; dança; hip hop; música; entre outras. Os critérios de seleção das propostas podem ser conferidos no edital.

Fonte: UFPR / Jéssica Tokarski