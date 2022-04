O que postar em um blog pessoal? Dicas de conteúdo

Sabia que muitas pessoas querem criar um blog, mas acabam desistindo por não saber o que postar em um blog pessoal ou achar que não têm conhecimento suficiente para falar sobre aquele assunto.

Se esse é o seu caso, acabou de chegar no lugar certo!

Numa época onde todos nós somos hiperconectados e em busca de informações confiáveis, através do seu blog, você vai poder se posicionar como alguém atualizado, falando sobre você mesmo ou compartilhando um conteúdo interessante.

Partindo da ideia de que você já tem o blog e está sem saber o que postar, vamos passar umas dicas para te ajudar. Continue a leitura e descubra!

O que postar em um blog pessoal?

Quando se trata sobre o que postar em um blog pessoal, o primeiro passo é definir sobre quais assuntos você vai querer falar, o que você pretende com isso e para quem você vai se direcionar.

Vamos supor que seu blog seja sobre relacionamento. Então, é preciso pensar em conteúdos que tenham a ver com relacionamento, mas sempre com o objetivo de fazer com que o leitor sinta que aquilo foi escrito para ele.

Por exemplo, você pode dar dicas para apimentar a relação usando uma lingerie nova, fazer uma viagem a dois, um jantar à luz de velas…

Enfim, com base na temática do seu blog, você vai criar artigos associados.

Tenha em mente que o blog pessoal, diferentemente de um site, se assemelha a uma conversa mais ou menos íntima com o leitor, e a chave é a emoção e a experiência.

Lembre-se que você vai compartilhar sua opinião, seus conhecimentos, experiências e informações que podem ser úteis aos seus leitores.

Ao fazer isso, você fideliza seus leitores, cria uma verdadeira comunidade, e melhor de tudo, ganha confiança.

Qual a melhor hora de postar no blog pessoal?

Agora que você já entendeu sobre o que postar em um blog pessoal, qual é a melhor hora para publicar os artigos?

Tenha em mente o seguinte: Publicar no seu blog, é bom. Publicar para ser lido, é melhor ainda.

Antes de saber qual o melhor momento para postar, a primeira coisa a fazer é planejar essas postagens, mas saiba que um blog que publica muitos artigos, isso automaticamente aumenta o número de visitas.

Uma pesquisa feita mostrou que os blogs que publicaram 16 artigos por mês alcançaram 3 vezes mais tráfego que aqueles que publicaram menos.

Além disso, os mecanismos de pesquisa adoram novidades: uma frequência de publicação elevada permite acelerar o desenvolvimento de sua audiência.

Quanto ao melhor horário, se você quer mais visitas, é preferível postar no período da manhã.

Mas isso não é uma regra, inclusive postar conteúdos na mesma hora que todos publicam, aumenta o risco de passar despercebido. Por outro lado, publicar nas horas onde o tráfego é menos pesado, pode trazer mais visibilidade.

Conclusão

Portanto, pense muito antes sobre o que postar em um blog pessoal, e se você não tiver coisas novas a dizer, é melhor não postar. Caso contrário, você vai afastar os leitores e não vai agradar os mecanismos de pesquisa.