Inscrições para auxílio e bolsa atleta começaram em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realiza chamamento público para interessados em receber bolsa atleta e auxílio atleta. O credenciamento deve ser feito na sede.

O auxílio atleta visa o apoio financeiro para os atletas, técnicos e equipes de Guaratuba participarem de competições e varia entre R$ 100,00 e R$ 2.800,00. O bolsa atleta é um recurso financeiro destinado a manutenção da carreira do esportista.

Os programas foram criados em 2019 e viabilizados neste ano com os recursos das emendas impositivas dos vereadores. Foram direcionados pela Câmara R$ 390 mil que devem ser utilizados em 2022.

Para participar, os interessados deverão se dirigir à sede prefeitura, localizada na rua Doutor João Cândido, nº 380, Centro, para realizar o protocolo dos documentos, que devem ser entregues em envelope fechado.

A data para a realização do credenciamento iniciou na última quarta-feira (20) e ficará disponível até o dia 13 de maio. Para o auxílio, a solicitação pode ser feita a qualquer momento. O horário de funcionamento da prefeitura Municipal é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O edital referente ao chamamento está disponível no site oficial da Prefeitura, e poderá ser acessado através do site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos. Confira aqui no final do texto.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do Esporte e do Lazer:

Email: sec.esportes@guaratuba.pr.gov.br

Telefone: (41) 3472-8650

Endereço: Ginásio de Esportes Governador José Richa, localizado na rua José Nicolau Abagge.