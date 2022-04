Trabalhadores portuários recebem serviços de saúde e bem-estar

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Os trabalhadores portuários do Porto de Paranaguá participaram ao longo desta quarta-feira (27) do Saúde nos Portos, evento voltado para a atenção ao bem-estar, segurança no trabalho e cuidado com o meio ambiente.

A ação foi promovida pela Portos do Paraná, em parceria com o Sest/Senat, Ogmo e Sistema Fecomércio, e faz parte da programação do Abril Verde, que tem o objetivo de alertar para a prevenção de acidentes de trabalho.

“É fundamental reforçarmos a importância do autocuidado e difundirmos a cultura da prevenção de acidentes de trabalho e atenção com a saúde”, destaca o diretor de meio ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

De acordo com ele, exames básicos podem ser o incentivo que falta para um cuidado maior do trabalhador com a própria saúde e segurança. “Estes cuidados que, às vezes, deixamos para depois por não termos tempo fazem muita diferença na nossa qualidade de vida. No setor portuário, que é muito masculino, este lembrete é sempre relevante”, completa.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, José Sbravatti, o circuito foi montado para levar aos trabalhadores orientações sobre saúde bucal, mental e corporal; orientações preventivas sobre acidentes, incidentes, poluição e descarte de resíduos, além de banco de flexibilidade, teste de colesterol, teste glicêmico e aferição de pressão arterial.

“A gente aproveitou a campanha do Abril Verde para trazer uma estrutura grande, porque não é sempre que o trabalhador tem a oportunidade de passar por estes atendimentos”, justifica.

José Mader, gestor do Sest/Senat em Paranaguá, explica que o órgão participa de ações nos portos de todo o Brasil para mapear a saúde dos portuários. “Através das fichas preenchidas pelos trabalhadores, que têm perguntas sobre nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia, conseguimos traçar um panorama da qualidade de vida dos profissionais”, afirma.

Para a coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho do Ogmo, Karla Alves, a união de todos esses parceiros mostra a importância que a segurança e a saúde têm no Porto de Paranaguá. “A intenção é conscientizar os funcionários e também os operadores portuários”, explica.

Além dos cuidados, os trabalhadores participaram de sorteios de brindes. Foram 104 portuários abordados em blitzes educativas ao longo do mês. Eles receberam uma identificação pelo uso adequado dos equipamentos de proteção individual.

O vencedor do prêmio principal, uma televisão de 32 polegadas, foi Modesto Maria, profissional de limpeza no cais. “Eu fazia tudo certinho, usava o equipamento e deu certo eu ganhar”, comemora.