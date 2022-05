Câmara homenageia cidadãos com comendas no aniversário de Guaratuba

Câmara homenageia cidadãos com comendas no aniversário de Guaratuba

Walmor José do Valle: 34 anos dedicados ao Legislativo

Como parte da semana de aniversário do município, na terça-feira (26) e quarta-feira (27) aconteceu a entrega das comendas dos 250 anos de fundação indicadas pelo Legislativo para os cidadãos e entidades que contribuem com Guaratuba.

Participaram das homenagens a presidente da Câmara, Professora Cátia Regina Silvano, as vereadoras Ana Maria Correa e Maria do Neno, os vereadores Ademir da Balsa, Alaor do Cubatão, Fabiano da Caieiras, Felipe Puff, Itamar Junior, Juliano Petruquio e Paulo Araújo.

O vice-prefeito Edison Camargo representou o prefeito Roberto Justus, que está cumprindo isolamento social por ter contraído a covid-19 e que participou por vídeo online. Também estiveram presentes secretários municipais, procuradores do município, a ouvidora municipal, a chefia de gabinete e o presidente do Instituto Guaraprev. Os eventos aconteceram no Casarão Marcílio Dias e também contou com homenagens a personalidades indicadas pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

A Comenda de 250 Anos é uma honraria do município destinada a homenagear cidadãos notórios, autoridades e figuras de relevante papel no desenvolvimento e na história do Município de Guaratuba. Desde artistas, políticos, empresários, esportistas, produtores rurais, pessoas ligadas à educação, cultura, turismo, servidores, colaboradores, entre outros. Um momento histórico que iniciou nos 250 anos em 2021 homenageando homens e mulheres que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Homenageados por indicação do Legislativo

Romano Onyszkiewicz

Sibele Colaço Vaz

Acemar Silva

Juvenal Luiz de Miranda

Eduardo Elias Khoury

Wesley de Oliveira do Prado

Helena da Silva

Roque Mafra

Luiz da Silva

Maricel Auer

Valentim Dias Temoteo Junior

Silvio Batista

Mac Lovio Solek

Carlos José Souza

Adriano Trevisan

Sonia Maria da Silva Basso

Marguith Raestsch

Marco Antônio Lucinda

Mauro Barbieri

Antonio Leovegildo da Silveira

Luiza Nunes de Oliveira

José Basseto

Família Jóia – representante Ana Jóia

Vali Michaelsen de Miranda

Darianny Letnar

João James de Oliveira Alves

Maria Aparecida Henrique

Geraldina Lucas Leite

Apostolado da Oração

Padre Antonio Carlos da Silva, pároco da Paróquia São Francisco de Assis

Padre Álvaro Cavazzani, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso

Gracia Ribeiro e Pastor Edivaldo Ribeiro, pastores da Igreja Templo Manancial da Graça de Deus

Denise Gonçalves, pastora da Igreja Missionária Sagrada Família

Persy Fontura, presidente da Associação das Assembleias de Deus do Paraná

Simão Bilek, presidente da Assembleia de Deus Missão Guaratuba

João Inácio, presidente da Assembleia de Deus Missão área rural

Igor Santos, presidente da igreja Vitória em Cristo

Luis Renato Goes, presidente da Igreja Videira

Heber Porto, presidente igreja Batista Boas Novas

Michael Thisen, pastor igreja da Paz, representado por Alex Costa

Rodrigo Toledo, presidente da igreja Resgate

José Bento, presidente da igreja Milagre de Jesus

Neri Oliveira, presidente da Igreja Deus é Amor

Rafael Mendes, pastor da igreja Congregação Cristã

Edir de Jesus Rodrigues, pastor da Igreja Brasil para Cristo

Paulo Rafael, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Agnaldo de Souza, pastor da Igreja Visão Missionária

Sérgio Roberto, pastor regional da Igreja Visão Missionária, representado por Agnaldo de Souza

Sandro Rocha, pastor da Igreja Porto de Cristo.

A última homenagem da Câmara foi a entrega, na noite de quinta-feira (28), da Comenda dos 250 Anos para o diretor Legislativo, Walmor José do Valle, que tem 34 anos dedicados à Câmara. O evento foi realizado na Câmara após a entrega do título de cidadã honorária para a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso.