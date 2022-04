Guaratuba amplia horário no Cohapar e anuncia outras melhorias na saúde

Dentro da comemoração de 251 anos de Guaratuba, aconteceu na quarta-feira (27), na Unidade Básica de Saúde do Cohapar, o lançamento de diversas melhorias para o atendimento de saúde da Atenção Básica no município.

Ocorreu o lançamento do Programa de Telecardiologia, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, contando com eletrocardiograma com laudo médico.

A Unidade Básica de Saúde do Cohapar será a 1ª a participar do programa, sendo o 3º ponto de telecardiologia em Guaratuba. Os pacientes atendidos na UBS Cohapar poderão fazer o exame na própria unidade, que por meio da internet será enviado a uma equipe de especialistas do Centro de Telessaúde do Hospital de Clínicas da UFMG em Minas Gerais, tendo a liberação do resultado em 15 minutos para casos urgentes e no mesmo dia para casos eletivos. Este atendimento já ocorre desde dezembro de 2021 no Pronto Socorro e Hospital Municipal dando mais agilidade ao serviço. A intenção do município de Guaratuba é que o exame laudado no mesmo dia seja realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Também aconteceu a assinatura da ordem de serviço para a Reforma da UBS do Cohapar, recurso que veio através de emenda impositiva dos Vereadores para reforma das Unidades Básicas de Saúde. Neste ano serão reformadas as UBS do Piçarras, Figueira, Cohapar e Cubatão, além da aquisição de mobiliário e equipamentos.

Na solenidade foi realizada a assinatura da adesão ao Programa Saúde na Hora. O programa do Ministério da Saúde viabiliza a implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde em todo o país, o objetivo é ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária com horários mais flexíveis, garantindo o atendimento mais próximo da casa dos pacientes e por consequência reduzir o volume de atendimentos de pacientes de baixo risco no Pronto Socorro.

A UBS Cohapar será a primeira unidade a integrar o programa estendendo seu horário de funcionamento até as 19h.

O secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto, conduziu a solenidade de assinatura e lançamentos dos programas. Vereadores prestigiaram o evento: a presidente Cátia do Doro, Ana Maria Correa, Maria do Neno, Fabiano da Caieiras, Felipe Puff, Itamar Junior, Juliano Petruquio e Paulo Araújo.

O vice-prefeito Edison Camargo representando presencialmente o prefeito Roberto Justus, que participou online por conta do isolamento social por ter contraído covid-19. O presidente do Conselho Municipal da Saúde de Guaratuba, Luperci Vander Muller, e secretários municipais também compareceram.