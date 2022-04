Professores são homenageados com a Comenda 250 anos

Nesta quinta-feira (28), aconteceu no Casarão Marcílio Dias, a Cerimônia de entrega de comenda 250 anos de Guaratuba aos professores(as) do topo da carreira no município.

Na ocasião também estavam presentes, a presidente da Câmara Municipal, Professora Cátia do Doro; a vereadora Ana Maria Corrêa; o vereador Fabiano da Caieiras; o chefe de gabinete, Toni Caldeira; a secretária da Educação, Fernanda Monteiro; a secretária do Bem Estar e da Promoção Social, Lourdes Monteiro; o secretário da Infraestrutura e Obras, Márcio Tarran; o secretário da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso; o secretário do Urbanismo, Cláudio Dal Col; o secretário da Saúde, Gabriel Modesto; o secretário da Habitação, Donato Focaccia; o diretor geral da Secretaria da Educação, Thiago Montoro; e o presidente do Instituto Guaraprev, Edilson Kalat.

O prefeito, Roberto Justus, não pôde comparecer ao evento, devido ter-se contaminado pelo vírus da covid-19, e estar segundo todos os protocolos de isolamento social, sendo representado pelo vice-prefeito, Edison Camargo.

A cerimônia foi ministrada pela secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, e pelo diretor técnico da Ssecretaria, João Pedro D’Oliveira Silva.

Edison Camargo, cumprimentou e agradeceu a presença de todos: “É um momento de muita felicidade para Guaratuba, pois estamos homenageando as pessoas que trabalham em prol da educação. Quero parabenizar a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido até o momento e também às professoras que estão sendo homenageadas nesta tarde”.

“Este é um momento lindo para todos os homenageados, suas famílias e para nós da Secretaria da Educação. Nós temos hoje, o comendador e as comendadoras representando o topo da carreira do Magistério. Nada mais lindo e único do que poder homenagear todos vocês com um critério tão justo. É uma alegria estar à frente da Secretaria da Educação e proporcionar este momento de reconhecimento que traduz a nossa gratidão”, disse Fernanda Monteiro.

A Comenda de 250 Anos é uma honraria do município aprovada pela Câmara Municipal (Lei n°1.877), destinada a homenagear cidadãos notórios, autoridades e figuras de relevante papel no desenvolvimento e na história do Município de Guaratuba.

Foram homenageados com a comenda dos 250 anos de fundação de Guaratuba, por indicação da Secretaria Municipal da Educação: