Testes de covid passam a ser feitos no Pronto Socorro de Guaratuba

A Secretaria Municipal da Saúde encerra as atividades da Central de Coletas de Testes de Covid-19 que funcionou na Colônia dos Fiscais.

Com a redução da procura verificada nas últimas semanas, a partir desta segunda-feira (2) a testagem será realizada no Pronto Socorro Municipal, no onde também acontece o atendimento para casos suspeitos de covid.

Ao informar a mudança, a Prefeitura de Guaratuba agradeceu ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep) que cedeu sua Colônia de Férias para o município desde o início da pandemia.

“Agradece também a todos os profissionais da saúde que passaram pela Central, assim como destaca a dedicação e ótimo trabalho de todas as equipes da Saúde durante a pandemia”.