Albergue em antigo hotel acolhe e promove resgate social em Guaratuba

Chamado de “Casa da Acolhida”, um albergue criado pelo padre Antônio Carlos da Silva, da Paróquia São Francisco de Assis, em Guaratuba, funciona em um antigo hotel no bairro Nereidas.

O projeto social completa sete meses. “A ideia surgiu durante a pandemia, quando chegamos a servir aproximadamente 70 marmitas por dia”, conta padre Antônio.

O propósito do albergue é acolher pessoas em situação de rua e oferecer resgate social. É mantido O propósito do albergue é acolher pessoas em situação de rua e oferecer resgate social. É mantido através de parceria com os setores público e privado e tem o apoio de outras igrejas da cidade, como a Igreja Viva, através do pastor Giovani. “Atendemos as famílias independente da religião. Nosso serviço é promover o resgate da dignidade humana”.

Atualmente são atendidos 23 jovens. Eles recebem refeições diárias, apoio médico, palestras e são encaminhados para o mercado de trabalho. “Acolhemos jovens muitas vezes sem o documento pessoal e orientamos para organizar a documentação junto ao CRAS do município”, disse o padre.

Além de abrigar as pessoas, a Casa da Acolhida também encaminha os jovens para o trabalho comunitário no município e, após uma média de dois meses em condições de assistência social, encontram trabalho na iniciativa privada ou restabelecem o vínculo com suas famílias.

Você também pode colaborar com este projeto social. O PIX é o CNPJ da Paróquia de São Francisco de Assis, que pertence à Mitra Diocesana de Paranagua: 75.180.760/0024-13. O contato do padre Antônio é o (44) 9.9775-4444.

Fotos e Reportagem: Cristiano Bassa