Dia D contra Gripe e Sarampo aplica 1.400 vacinas, mas vacinação continua

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

No sábado (30) foi realizado o “Dia D” de vacinação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza e Sarampo. Em Guaratuba, a vacinação aconteceu em todas as Unidades Básicas de Saúde na área urbana e rural, e na sede da Vigilância Epidemiológica.

Foram aplicadas durante todo o dia 983 doses de vacina contra a gripe (influenza) e 410 doses de vacina contra o sarampo. As equipes enfeitaram as Unidades de Saúde e trabalharam fantasiadas para receber as crianças. O Zé Gotinha e a Maria Gotinha também participaram do dia animando o público e incentivando a vacinação.

Um ponto de vacinação também foi montado na Praça Central e atendeu o público que participou do Desfile de Aniversário de Guaratuba.

Quem pode se vacinar?

A atual etapa de vacinação vai até o dia 6 de junho, e estão sendo vacinados contra a influenza crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Idosos com 60 ou mais de idade ou trabalhadores da saúde já podem procurar sua vacina.

Já contra o sarampo, o público-alvo de vacinação são crianças de 6 meses a menores de 5 anos.