Povos tradicionais debatem melhorias para a educação nas comunidades

Imagens: Defensoria Pública do Estado do Paraná

O evento organizado pelo Núcleo de Defesa de Povos e Comunidades Tradicionais do IFPR/Campus Paranaguá (Nupovos) reuniu profissionais da educação e lideranças de povos e comunidades tradicionais do Paraná.

O I Encontro Estadual de Educação Escolar dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais aconteceu na quinta-feira (28) e sexta-feira (29), na sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em Curitiba, e contou com apoio do Núcleo da Infância e Juventude (NUDIJ) da Defensoria. O Movimento dos Pescadores Artesanais do Paraná (Mopear) estava presente.

Nestes dois dias, foram debatidas formas de aprimorar e fortalecer a educação de crianças e adolescentes das comunidades. O encontro também é resultado de um conjunto de ações (encontros online, pesquisas e cursos) organizadas pelo Nupovos desde 2020.

Na sexta-feira, quilombolas, indígenas, faxinalenses, pescadores artesanais, caiçaras, povos de terreiro, ilhéus do Rio Paraná e ciganos de diversas regiões do estado puderam apresentar suas demandas a representantes da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR).

Para o coordenador do NUDIJ, Fernando Redede, a importância do evento é trazer a visão das comunidades sobre os problemas que elas enfrentam, buscando superar os principais obstáculos para que as crianças e adolescentes dessas comunidades tenham acesso pleno à educação de qualidade.

“Durante o evento eles puderam apresentar a experiência que eles têm, compartilhar entre eles essa experiência e buscar objetivos comuns. O NUDIJ pôde colaborar ao facilitar o diálogo, tanto internamente, colaborando com a coordenação das ações entre as comunidades, quanto para poder orientar a ação da Defensoria Pública perante os órgãos públicos responsáveis pela política educacional”, avaliou o defensor público.