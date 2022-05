Nelson Justus é homenageado no aniversário de Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

No último sábado (30), dentro das comemorações dos 251 anos, aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Vitoria em Cristo (Advec), a Cerimônia de Entrega da Comenda 250 anos de Guaratuba ao deputado estadual Nelson Justus por seu apoio ao município.

O prefeito Roberto Justus, após cumprir isolamento social em virtude da covid-19, negativou para a doença, e pôde comparecer à homenagem: “Quero agradecer a presença de todos neste evento, ela com certeza traduz uma imensa demonstração de carinho para com o meu pai. Fé, família e trabalho, são três palavras que podem definir o nosso homenageado. Nelson Justus, tem orgulho de ser professor, é festeiro e gosta de cantar. Um belo dia, reuniu-se com seus amigos e fundou a Banda de Guaratuba, uma das suas maiores paixões, conforme a banda ia crescendo, os desafios foram-se tornando cada vez maiores e mais difíceis, mas ele nunca desistiu, pois sabe a importância deste evento para a cidade e sabe a diferença que a alegria do carnaval faz para o nosso povo. Nelson Justus, preserva muito muito a união e os valores da família. Eu decidi seguir o exemplo do meu pai, para poder viver a experiência de ajudar as pessoas, transformar a cidade, receber um sorriso de gratidão de quem teve a sua vida salva ou seu problema resolvido, deixar um legado para as próximas gerações e ao final poder sentir na pele o prazer de dever cumprido. Você me inspira a cada minuto, dia após dia, me aconselha, me ensina e me corrige e assim nós vivemos uma relação única e intensa de pai e filho. Parabéns pela homenagem, ela é muito merecida”.

Nelson Justus, emocionado, agradeceu a homenagem: “Obrigado a todos que dedicaram o seu tempo para prestar esta homenagem a um velhinho apaixonado por Guaratuba. Acredito que temos muita coisa para fazer nesta cidade, e as coisas que já fizemos, conseguimos pois houve união, ninguém faz nada sozinho, e nós conseguimos juntos, mudar a cara desta cidade. E eu tenho a convicção plena de que esta cidade irá crescer cada vez mais. Nunca vou me esquecer desta homenagem, que Deus esteja com todos vocês. E viva a Guaratuba!”.

Além de familiares, secretários municipais, autoridades e membros da igreja, compareceram diversos vereadores: a presidente Professora Cátia do Doro, Ana Maria Correia, Diva Oliveira, Maria do Neno, Ademir da Balsa, Fabiano da Caieiras, Itamar Junior e Paulo Araújo.

A Prefeitura Municipal de Guaratuba agradeceu a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que gentilmente cedeu o templo para a realização do evento em homenagem ao deputado.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba