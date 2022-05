Desfile dos 251 anos de Guaratuba teve como tema a Educação

Com um dia de atraso por causa das chuvas, aconteceu na tarde deste último sábado (30), na avenida 29 de Abril, o Desfile Cívico em comemoração aos 251 anos de fundação de Guaratuba. O evento teve como tema “A História da Educação, da Origem com a Projeção para o Futuro”, definido pela Secretaria Municipal da Educação.

O evento contou com a presença de professores e alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, de escolas particulares e de educação especial. Estavam presentes, o prefeito Roberto Justus, o deputado estadual Nelson Justus, o vice-prefeito Edison Camargo, vereadores e outras autoridades e servidores municipais.

Do desfile, participaram a atual secretária da Educação, Fernanda Monteiro, e quatro ex-secretárias: a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, Rocio Bevervanso, Silvana Girardi e Angelita Maciel.

“A praia do Paraná comemorou os seus 251 anos de história e nós, filhos desta terra, tivemos a honra de comemorar. Me sinto imensamente honrado em poder te representar, Guaratuba. Em levar seu nome aos mais altos pódios, em te ver sendo exemplo e boa referência para outros muitos municípios do nosso Paraná! Que Deus siga nos capacitando para progredir cada vez mais. Viva Guaratuba”, disse Roberto Justus.

“Em nome desse time incrível e incansável, agradeço a todos que fizeram esse lindo desfile comemorativo dos 251 anos de Guaratuba! Esse espetáculo só é possível com planejamento, união e muito amor! Este ano iniciamos o desfile com as ex-secretárias da Educação de mãos dadas e finalizamos com o abraço coletivo desse time, porque é desse sentimento que o mundo precisa!”, disse Fernanda Monteiro.

Confira alguns momentos do Desfile Cívico em comemoração aos 251 anos de fundação de Guaratuba:

