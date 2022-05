Projeto Prefeitura Itinerante foi realizado em Pontal do Sul

Foi realizado no último sábado (30) o Projeto Prefeitura Itinerante, com diversos serviços para a população oferecidos pelas secretarias do município de Pontal do Paraná.

O secretário de Assistência Social, William Pereira, falou sobre os serviços que foram oferecidos pela sua secretaria. “Fizemos a regularização de identidade, CPF e título de eleitor. Essas ações são eficientes, mas eram insuficientes neste final de prazo para a regularização que vai até o dia 4 de maio. Então nós entramos em contato com o cartório eleitoral, pedimos autorização para disseminar mais essas informações sobre o final do prazo da regularização eleitoral, incentivando também a adesão aos jovens”.

“Pontal do Paraná é atendida pelo cartório eleitoral de Matinhos. ““No sábado passado houve uma ação da Justiça Eleitoral em todos os cartórios eleitorais do Brasil, um final de semana de atendimento às tribos indígenas e não foi diferente aqui em Pontal, nas duas tribos que temos no Guaraguaçu e em Shangri-lá. O cartório eleitoral de Matinhos abriu no sábado para atender os indígenas que não estavam regulares com a situação eleitoral. Então nós levamos os mesmos e eles estão com a situação eleitoral regular”, completou Pereira.

A técnica de educação infantil Sandra Mara Zdzearski Domingues, relatou sobre os serviços oferecidos por sua secretaria: “Nós passamos informações sobre o EJA (Educação de Jovens e Adultos) para abertura de novas turmas, também sobre o ensino fundamental, vagas para CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) e para as escolas, abertura de novos CMEIs, puxamos qual a situação da colocação das crianças nas listas de espera por vagas.”

Juliana Miranda, coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade, explicou sobre os Eco Pontos, um projeto relacionado ao descarte de resíduos sólidos: “O projeto envolve as crianças da comunidade escolar, porque nós temos um problema bem sério no município que é o nosso despejo, nosso rejeito, que vai para o aterro. A proposta da educação é sensibilizar as crianças para que façam a sensibilização da retirada dos resíduos de casa e deem um descarte adequado. Qual é a ideia? Através de uma parceria pegamos esse equipamento que se chama: “Eco Ponto” e é feito um cadastro dentro das escolas com todas as crianças, elas ganham um dia na escola para colocar os materiais dentro do equipamento e geram um código, que vira uma pontuação. Com essa pontuação eles vão ser premiados com brindes durante o processo, como por exemplo: livros, gibis, cartilha, estojo, camiseta, bonés e brinquedos de materiais sustentáveis, tudo para incentivar essa consciência porque temos que criar hábitos saudáveis para ajudar o planeta, então essa é a proposta desta educação”.

A professora doutora Edicelia Maria dos Santos de Souza, explicou sobre o projeto Afrolip (Afrodescendentes do Litoral Paranaense): “Foi implementado na Prefeitura de Pontal do Paraná em junho de 2021, nós viemos trazer esse projeto que contempla a cultura afro-brasileira e africana aqui no litoral. É o primeiro município brasileiro a permitir que uma pessoa negra tenha um espaço dentro da prefeitura para estar divulgando este trabalho cumprindo as leis: 10.639/2003 e 11645/2008, que reza que a cultura africana deve ser trabalhada como conteúdo em todas as disciplinas das nossas escolas, para colaborar com as nossas crianças e desconstruir com o racismo por completo em nosso município”.

Pedro Estigarribia Pompilio, secretário de Obras e Serviços Públicos, contou sobre os serviços oferecidos pela sua secretaria: “Nós trouxemos nossa equipe para poder fazer a marcação de pontos com luz apagada no município, qualquer um que estivesse com problemas de iluminação poderia ser atendido pela secretaria. E os pontos críticos que as pessoas passam para nós, tais como: manutenção de vias, manilhas, entre outros problemas também podem ser agendados”.

Tatiana Balbino, assistente social da Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano relatou sobre os serviços que foram prestados no evento: “Estamos trabalhando com a regularização fundiária de uma das quadras da comunidade aqui do Mangue Seco. E também estamos fazendo cadastro habitacional, ou seja, cadastrando as famílias que tem um sonho de conquistar a casa própria, até porque essa gestão tem uma previsão de construir até 300 unidades habitacionais até o seu final, por isso estamos trabalhando para isso, aqui na Prefeitura Itinerante trouxemos os formulários para inscrever as famílias que tem interesse em uma unidade habitacional”.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, explicou sobre os serviços que foram ofertados: “Puderam ser solicitados serviços de anuência de ligação de água e luz por parte do município Também fizemos o cadastramento para o mutirão de castração, tanto de caninos, quanto de felinos, então o munícipe interessado, pôde vir aqui, fazer o cadastro e no próximo mutirão nós entramos em contato para que seja procedida a castração”.

Fonte e fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná