TCE e TJ promovem curso sobre Desjudicialização de Executivo Fiscal em Matinhos

Curso gratuito acontece no dia 10, no Sesc Caiobá

Estão abertas as inscrições para o curso Desjudicialização de Executivo Fiscal, que será realizado em Matinhos no dia 10 de maio. A capacitação é promovida em parceria entre o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR).

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no portal da Escola de Gestão Pública do TCE-PR. O evento será noSesc Caiobá, das 8h às 17h30, com apoio da Prefeitura de Matinhos.

O curso em Matinhos vai encerrar o ciclo de capacitação sobre o tema, iniciado em março e que já foi realizado em cinco cidades: Toledo, Umuarama, Apucarana, Pato Branco e União da Vitória. Organizada conjuntamente pela EGP e a Escola Judicial do Paraná (Ejud-PR), esta é a primeira capacitação presencial realizada pelo TCE-PR após dois anos, devido à pandemia da covid-19.

O público-alvo são prefeitos, secretários de Fazenda e procuradores municipais da região. O curso orienta os órgãos da administração pública na cobrança da dívida ativa. O objetivo é que eles aperfeiçoem os mecanismos de cobrança para efetivar o protesto e utilizem os meios alternativos à solução judicial, pela prática de atos executórios regulados por lei, com a finalidade de obter o pagamento do crédito inadimplido, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo executado ou corresponsável perante o Poder Judiciário.

A ementa é formada pelos seguintes temas: introdução sobre a execução fiscal no Brasil; gestão do executivo fiscal (busca de ativos dos executados e investimentos necessários em tecnologia da informação e na gestão); novo microssistema de recuperação de crédito fiscal e meios alternativos de cobrança de débitos fiscais; execução de decisões condenatórias do Tribunal de Contas; e parcelamento de créditos tributários, prescrição e decadência.

Curso: Desjudicialização de Executivo Fiscal

Cidade: Matinhos

Data: 10 de maio, terça-feira

Horário: 8h às 17h30

Local: Hotel Sesc Caiobá (Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91)

Apoio: Prefeitura de Matinhos

Inscrições: https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=1031