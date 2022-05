Guaratuba inaugura creche no Carvoeiro e inicia outra no Caieiras

As chuvas na última sexta-feira (29), data do aniversário de 251 anos de fundação de Guaratuba, obrigaram a adiar o desfile cívico para o dia seguinte, mas não impediram a inauguração de uma creche e a visita às obras que começaram em outra. As duas instituições vão diminuir parte da demanda de vagas revelada na lista de esperada nesta retomada das atividades presenciais.

No bairro Carvoeiro, foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Samantha Oliveira Pinto Nassif. O nome é uma homenagem à professora que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

O CMEI Samantha iniciará suas atividades neste mês de maio. Será administrado pela diretora Carla Cristina de Oliveira Santana e pela coordenadora Elisangela Marcela Cardoso da Silveira. Fica na avenida Guaíra e atenderá aproximadamente 120 crianças, do Berçário ao Infantil III.

“O maior presente recebido nesse dia comemorativo, sem dúvidas, foi a inauguração do CMEI Samantha de Oliveira Pinto Nassif”, afirmou o prefeito Roberto Justus, que não pode comparecer devido ao isolamento social imposto por ter contraído covid. O isolamento acabou no dia seguinte. O vice-prefeito Edison Camargo o represnetou.

Também estiveram presentes a presidente da Câmara Municipal, Professora Cátia do Doro, os deputados federais Cristiane Yared e Felipe Francischini, o deputado estadual Nelson Justus, a secretária de Educação, Fernanda Monteiro, vereadores, secretários municipais, professores e servidores.

Parte da comitiva seguiu para o bairro Caieiras conferir o início das obras do CMEI que ficará anexo à Escola Municipal Máximo Jamur.

“Um anseio da população há muitos anos e, graças ao incansável apoio do deputado estadual, Nelson Justus, e o trabalho espetacular de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, através da secretária, Fernanda Monteiro”, comentou Roberto Justus.