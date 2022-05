Seleções de Futebol apostam no mercado de Fan Tokens

Campeões Mundiais tem se inserido no mercado de ativos digitais por meio da comercialização de tokens utilitários.

Muitas seleções de peso do futebol internacional tem investido para estar presente no campo digital. Através desse espaço, elas encontram uma forma de se aproximarem de seus torcedores, bem como de aumentar seus rendimentos através do comércio online. O principal ativo que tem chamado a atenção dessas instituições é o Fan Token, um token utilitário que entrega benefícios aos seus portadores em relação à marca que representam. Na lista abaixo, você encontra algumas das equipes campeãs do mundo que aderiram ao comércio de fan tokens.

Seleção da Espanha

Campeã do mundo em 2010, na Copa da África do Sul, a Fúria já contou com alguns dos maiores nomes da história do futebol. Mais recentemente, algumas das estrelas que vestiram a camisa rubra, foram: os atacantes Fernando Torres e David Villa, os meias Xavi Hernández e Iniesta; os zagueiros Sérgio Ramos, Puyol e Piqué; e o goleiro Iker Casillas.

A Espanha também está classificada para a próxima Copa do Mundo, que será realizada neste ano, no Catar.

Seleção do Uruguai

Algoz do Brasil na Copa do Mundo de 1950 e bicampeã mundial, a Seleção do Uruguai é uma equipe de enorme tradição no futebol e que hoje também investe no ambiente virtual, com seus próprios fan tokens.

Entre os craques que já vestiram a camisa celeste, estão: os atacantes Diego Forlán e Luis Suárez.

Seleção Brasileira

Maior campeã da história das Copas do Mundo, a Seleção Brasileira é mais uma das seleções que aderiram aos fan tokens. Foram muitos os craques que já vestiram a amarelinha, como Zico, Romário, Rivaldo, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar e até mesmo o maior jogador da história do esporte, Pelé.

Famosa em todos os cantos do mundo, não foi à toa que a equipe viu seus fan tokens serem comercializados completamente menos de 24h depois de seu lançamento no mercado internacional. Em breve, o ativo também estará disponível no mercado nacional.

Onde Comprar

Os fan tokens oficiais de todas essas seleções são produzidos e comercializados pela Bitci Brasil, corretora multinacional e referência no mercado NFT Futebol. Em 2022, a plataforma de origem turca passou a investir em sua inserção no mercado brasileiro e atualmente representa diversos clubes de destaque do país.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.