Marinha alerta para ventos, ressaca e mar agitado até sexta-feira

A Marinha do Brasil atualizou o aviso de mau tempo e informa que o avanço de uma frente fria poderá provocar ventos com até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul – ao norte de Motardas –, Santa Catarina, Paraná e de São Paulo – ao sul de São Sebastião –, entre a noite de hoje (quarta, 4) e a manhã de sexta (6).

Na mesma faixa litorânea e no mesmo período, também poderá ocorrer ressaca na costa, com ondas de até 3 metros de altura. Em alto mar, as ondas poderão ter altura de até 4,5 metros.