PM prende três no Litoral em operação contra crimes sexuais

Na tarde desta segunda-feira (2), policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar que participaram da “Operação Parador 27”, ação estadual de combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, prenderam três homens no Litoral. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Morretes e Paranaguá.

A operação integra a “Campanha Maio Laranja”, que visa a conscientização sobre a prevenção e o combate a esse tipo de crime. Ao todo, de acordo com a Agência Estadual de Notícias (AEN), 65 pessoas foram presas e duas armas de fogo foram apreendidas pela PM em todo o Estado do Paraná.

Na região litorânea, o primeiro mandado de prisão foi cumprido às 12h30, em uma casa localizada no bairro Emboguaçu, em Paranaguá. Um homem de 46 anos de idade foi preso na ação.

Na sequência, ainda em Paranaguá, às 13h30, outro homem, de 58 anos, foi capturado na rua Milo Albini, no Jardim Araçá.

A última ordem judicial foi executada às 14h, no bairro Passa Sete, em Morretes. Um homem de 28 anos de idade foi preso.

Além das ações empregadas pelo 9º Batalhão de Polícia Militar, a operação também contou com a participação de militares estaduais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que efetuaram averiguações em postos de combustíveis e demais pontos ligados às denúncias de exploração infantil. Os policiais realizaram abordagens a caminhoneiros e outros usuários das rodovias que cortam o estado.

18 DE MAIO

Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Foi criado em 2000. A data foi instituída em homenagem à menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, que em 18 de maio de 1973, com 8 anos de idade, foi sequestrada, drogada, violentada e assassinada.

O crime, ocorrido em Vitória (ES), causou comoção nacional. Na investigação, e posterior julgamento, em 1980, dois homens de famílias poderosas da sociedade capixaba chegaram a ser condenados, porém, em 1991, o caso foi reaberto e eles foram absolvidos.

A situação motivou o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes a incentivar, em todo o Brasil, ações de alerta e conscientização sobre o tema.

ABUSO SEXUAL

É a utilização da sexualidade de crianças e adolescentes para a prática de atos de natureza sexual. O agressor é geralmente um adulto, adolescente ou criança mais velha com quem a vítima possui uma relação de confiança e que participa do seu convívio social. Essa violência pode se manifestar dentro do ambiente doméstico ou fora dele. É imposta por força física, ameaça ou sedução.

EXPLORAÇÃO SEXUAL

Utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais mediante lucro, oferta de objetos de valor ou outros elementos de troca. O agressor sexual pode ser uma pessoa estranha que obtém vantagens sexuais, pode ser um integrante da família, das relações de convívio, ou membro de organização criminosa especializada neste tipo de crime. Ocorre de quatro formas: redes de prostituição, tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual.

Além do trabalho de Inteligência, as denúncias realizadas através do “Disque Denúncia 181” e “190 Emergência” também ajudaram a subsidiar os pedidos dos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão à Justiça.

“Se você é vítima ou testemunha destes crimes, não tenha medo, denuncie!”, destaca o 9º BPM.