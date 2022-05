Guaratuba já aplica material retirado da Pedra da Palangana

Retirada do material em Paranaguá (fotos: Prefeitura de Guaratuba)

A Prefeitura de Guaratuba informou que já está utilizando o material retirado da Pedra da Palangana, no Porto de Paranaguá, para manutenção de ruas.

O maciço rochoso na entrada do Porto de Paranaguá está sendo removido para permitir a passagem de navios de maior calado. O trabalho começou em fevereiro e é feito lentamente com detonações de explosivos e retirada por dragas. Em seguida, os pedaços grandes passam pelo processo de britagem para serem dadas aos sete municípios do Litoral.

De acordo com a prefeitura, Guaratuba já recebeu 2 mil metros cúbicos de pedras. Até o momento, a Secretaria da Infraestrutura e Obras, já trouxe 400 metros cúbicos em 40 cargas de caminhões, 27 de pedra de bica (conjunto de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e 13 de pedra rachão (pedaços maiores).

Este material será usado na área urbana e rural da cidade. Uma parte das pedras serão utilizadas em dois pontos da rua Alexandre Correia para a ampliação da via. O secretário de Obras, Márcio Tarran, explica que os pontos ficam próximos à Praça da Paz onde a rua ficou mais estreita por causa da erosão da margem do Rio dos Paus.

Detonações em Paranaguá continuam até o dia 20

A empresa pública Portos do Paraná informa que as novas atividades de perfuração e detonação da obra de derrocagem, em um ponto da Pedra da Palangana, se estenderão até o próximo dia 20 de maio em virtude de tempo maior que o estimado nas atividades de perfuração.

Das seis porções previstas, duas foram concluídas: (AD – 03 e AD – 04). As atividades previstas para o desmonte da área AD-06, foram finalizadas. No momento, estão sendo executadas as atividades de perfuração e desmonte na área AD-05. Após a retirada do material rochoso, também identificada a necessidade de detonações adicionais na área AD-02.

As atividades seguem respeitando a janela das 15h às 17h, a depender das condições climáticas, ambientais e operacionais.

Todas as medidas de segurança (que incluem avisos sonoros) e programas de monitoramento, controle e mitigação ambiental dos impactos advindos do empreendimento, seguem em execução de acordo com as orientações do órgão ambiental licenciador (Ibama).

A empresa pública reafirma o compromisso em comunicar com maior transparência, a população durante o andamento de toda a obra. Para isso, mantém os canais oficiais da Portos do Paraná permanentemente atualizados.