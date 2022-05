Vestibular da UFPR terá prova também em Paranaguá e Joinville

Foto: UFPR / Arquivo

A Universidade Federal do Paraná vai ampliar de 6 para 12 o número de cidades em que será aplicada a prova da primeira etapa do seu vestibular. No Litoral, além das cidades com campus da universidade – Matinhos e Pontal do Paraná –, haverá prova em Paranaguá e ainda na cidade catarinense de Joinville.

Além das duas cidades sede da UFPR Litoral e do Centro de Estudos do Mar, as provas também acontecem tradicionalmente também nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Palotina e Toledo. Desta vez terá também em Cascavel, Guarapuava, Londrina e Maringá.

A primeira fase do Vestibular 2023, está marcada para 23 de outubro. A decisão leva em conta o fato de que grande parte dos inscritos nos vestibulares da UFPR são de fora da Região Metropolitana de Curitiba. No vestibular 2021/2022, realizado em fevereiro em fase única, 75% dos inscritos eram do Paraná e, destes, 36% moram em cidades fora da RMC.

A decisão de aplicar a prova também em Joinville justifica-se pelo fato de Santa Catarina ser, geralmente, o segundo estado com mais inscritos no vestibular da UFPR, depois, naturalmente, do Paraná.

Os candidatos que forem aprovados na primeira fase do Vestibular 2023 farão a segunda fase em Curitiba, com algumas exceções: os que disputam vagas em cursos sediados em Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo poderão, no momento da inscrição, optar por realizar a prova nessas localidades.

Todas as regras serão detalhadas no edital normativo do Vestibular 2023, que deve ser publicado em julho.

O campus de Matinhos – UFPR Litoral – tem 11 cursos e 232 vagas: Administração Pública (32), Agroecologia (28), Artes (24), Ciências (28), Ciências Ambientais (32), Educação Física (28), Geografia (28), Gestão de Turismo (28), Linguagem e Comunicação (28), Saúde Coletiva (32) e Serviço Social (28).

O campus de Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar – tem 5 cursos e 146 vagas: Ciências Exatas (26), Engenharia Ambiental e Sanitária (32), Engenharia Civil (32), Engenharia da Aquicultura (24) e Oceanografia (32).