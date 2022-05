Marinha confirma ventos e ressaca no Paraná e outros estados

Aviso de mau tempo atualizado na noite desta quinta-feira (5) pela Marinha confirma que o avanço de uma frente fria poderá provocar ventos, de quadrante Oeste, de até 70 km/h (38 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná e de São Paulo, ao sul de Ubatuba, até a madrugada de amanhã (sexta-feira, 6).

Ao mesmo tempo, na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, ao norte de Mostardas, e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, os ventos, de quadrante Sul, podem ter intensidade de até 74 km/h (40 nós),.

O sistema poderá provocar ressaca, com ondas de quadrante Sul, com altura de até 3,5 metros, na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul, ao norte de Mostardas, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul da capital, até a manhã de sexta.