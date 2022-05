Paranaguá e Antonina terão apresentações do projeto Crianças no Teatro

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Um novo projeto cultural começou a ganhar corpo nesta quinta-feira (5), com a assinatura de um termo de parceria entre o Governo do Estado e a Audi Brasil. Participaram do ato o governador Ratinho Junior, o diretor-presidente da Audi, Daniel Rojas, a superintendente-geral da cultura, Luciana Casagrande, e o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.

O projeto Crianças no Teatro será realizado de maio a setembro, tendo sua circulação pelos municípios do Paraná nos meses de agosto e setembro. A gestão do projeto será do Palco Paraná, Serviço Social Autônomo sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria da Comunicação Social e da Cultura.

Os 16 municípios com apresentações serão: Curitiba, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Antonina, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, União da Vitória, Maringá, Campo Mourão, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Com o intuito de estimular o bom hábito de ir ao teatro e promover formas de acesso, inclusão social e formação de plateia, a iniciativa pretende alcançar um total aproximado de 100 mil crianças da rede pública de ensino com idades entre 6 e 12 anos em 96 municípios.

O governador contou que a ideia do projeto surgiu ao constatar que muitos municípios têm teatros subaproveitados. A Audi entrou no processo com o apoio financeiro.

As peças terão como tema os clássicos da literatura infantil e serão apresentadas por companhias paranaenses a serem selecionadas pelo processo de edital, que ainda será aberto. O projeto também propõe a realização de mediações culturais executadas antes ou depois de cada apresentação, com o objetivo de despertar e sensibilizar do público para outros sentidos da obra artística, possibilitando que ele se relacione e se familiarize com a arte teatral através de atividades práticas e pedagógicas.

Além das atividades com os alunos, o projeto procura orientar educadores e pedagogos, reproduzindo através de uma cartilha digital atividades teatrais que possam ser desenvolvidas nas escolas. Assim, os profissionais que estão na linha de frente, em contato com os alunos, podem continuar a desenvolver atividades teatrais e fomentar tal prática em suas respectivas escolas.