Mestre da cultura popular brasileira vem ao Litoral em maio

Um dos grandes nomes da cultura popular brasileira, Tião Carvalho, vem ao Paraná no mês de maio, com passagem confirmada pelo Litoral entre os dias 18 e 22 de maio. Sua agenda de atividades na região inclui oficinas e apresentações em Matinhos, Guaratuba e Antonina, e promete envolver a comunidade litorânea através das músicas, danças, jogos e brincadeiras populares.

As oficinas oferecem ao público a oportunidade de vivenciar as manifestações artísticas da cultura popular, ampliando a relação dos participantes com as tradições do Tambor de Crioula, Cacuriá, e do Bumba Meu Boi, suas danças, sotaques, brincadeiras, musicalidade e ancestralidade, enquanto nutrição para o fortalecimento da identidade cultural brasileira.

As apresentações do Mestre trazem um rico repertório com algumas de suas principais composições que fazem parte da longa trajetória do artista, além de reverenciar as tradições maranhenses, em uma contagiante diversidade de ritmos. Apresentações de forró a beira mar, e roda de samba também constam como parte da programação.

Motivo de orgulho nacional

Mestre Tião Carvalho é cantor, compositor, educador, capoeirista, líder comunitário e representante de brincadeiras e tradições do Brasil. Sua trajetória artística se inicia ainda na infância, que se desenvolveu em meio à efervescência cultural forjada da ancestralidade africana presente em São Luís do Maranhão, onde nasceu em 1955, na cidade de Cururupu, região noroeste do Estado.

Tião compôs músicas interpretadas por grandes nomes da MPB como a clássica “Nós” imortalizada na voz de Cássia Eller. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente e propõe um diálogo entre a música popular maranhense (MPM) e a brasileira (MPB). Não obstante, sua autenticidade também abrange a diversidade sonora da música moderna, com misturas que transitam entre o tradicional e contemporâneo.

Confira a programação da passagem de Tião Carvalho pelo Litoral do Paraná:

18 de maio – Oficina Danças, Jogos e Brincadeiras Populares- UFPR Matinhos, às 19h.

19 de maio – Oficina com Centro Municipal de Educação Infantil de Matinhos, às 9h.

19 de maio -Oficina com as crianças da Vila Nova de Matinhos, às 15h.

20 de maio – Forró à beira mar no restaurante Areias da Barra, em Guaratuba, às 19h.

21 de maio – Oficina Danças, Jogos e Brincadeiras Populares na Ademadan Antonina, às 15h.

21 de maio – Show do mestre Tião Carvalho na Ademadan Antonina, às 20h.

22 de maio – Oficina e roda de tambor de crioula na Ademadan Antonina, às 21h.

22 de maio – Show Saíras convidam Tião e discotecagem na Ademadan Antonina, às 19h.

Texto: Luciana Guedes, de Antonina