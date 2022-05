CMAE de Guaratuba apresenta equipe e mostra como é feito o atendimento

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informou que o prefeito Roberto Justus recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (5), a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, e a equipe do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAE) para conhecer os integrantes, as funções desempenhadas por cada um e como é feito o atendimento aos estudantes.

A equipe conta com a coordenadora-geral, Tainara Eunice Smeck Machado; as coordenadoras pedagógicas Marilda Aparecida Dias Velozo e Queila Patrícia Cabral Pedroso, o neurologista Emílio José Scheer Neto, a fonoaudióloga Lorena Silva Albuquerque Bittencourt Valeze, as psicólogas Nicoly Rodrigues Linhares e Lorena Leidi Friesen, a psicopedagoga Adele Giovanna Silveira, as professoras do Atendimento Educacional Especializado Tania Mara Zanella de Andrade e Thayllane Cristinne Barbosa, a secretária Jandira Silva D’ Oliveira e as estagiárias, Marina Húpalo de Jesus Gonçalves Oliveira (psicologia) e Viviane Aparecida Barauna (psicopedagogia).

Os atendimentos do CMAE são realizados de acordo com os encaminhamentos feitos pelas escolas. As professoras identificam através de atividades as dificuldades das crianças, encaminham para as pedagogas, que por sua vez iniciam as triagens buscando avaliar onde estão concentradas as dificuldades das crianças.

Após esta etapa, é realizado um relatório que é direcionado para a coordenação do CMAE, a qual recebe e encaminha para avaliação multiprofissional. Ao término das avaliações, as crianças que necessitam, passam por consulta com neurologista, que já encaminha para demais terapias quando necessário.

Ao final de todo o processo, as profissionais que atenderam as crianças, fazem a devolutiva para as escolas, explicando à pedagoga e à professora quais são as atividades que podem melhorar o desempenho do estudante. No período de janeiro até o fim do mês de abril, 65 crianças da rede municipal de ensino passaram por avaliações e intervenções realizadas pelo CMAE.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba / Departamento de Comunicação