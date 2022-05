Centro de Convivência de Guaratuba antecipa comemoração do Dia das Mães

Nesta quinta-feira (5) aconteceu no Centro Convivência Sofia Kempinski Vieira, em Guaratuba, um almoço em comemoração ao Dia das Mães com cerca de cem idosas e idosos que participam dos projetos da unidade.

Também estiveram presentes o prefeito Roberto Justus, o vice-prefeito Edison Camargo, a secretária do Bem Estar e da Promoção Social, Lourdes Monteiro, a coordenadora do Centro de Convivência dos Idosos, Denise de Freitas.

A festa contou com almoço, sorteio de brindes e prêmios doados por uma farmácia da cidade e pela Secretaria do Bem Estar. Também foram distribuídas lembranças artesanais confeccionadas pelas próprias idosas.

Roberto Justus cumprimentou a todos e parabenizou os organizadores do evento. A secretária Lourdes Monteiro agradeceu a presença de todos, e agradeceu também a equipe organizadora do evento. “Hoje eu queria fazer uma homenagem à minha mãe, é o primeiro ano que passo sem ela, e aonde estiver tenho a certeza que está me iluminando. Eu gostaria de estender essa homenagem a todas aqui presentes, que vocês tenham um ótimo fim de semana com suas famílias e que Deus abençoe vocês”, concluiu.

Para participar das atividades ofertadas pelo Centro Centro de Convivência dos Idosos, a pessoa ou responsável deve se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para fazer o cadastro único e posteriormente ir ao Centro para realizar outro cadastro. São oferecidas diversas atividades como artesanato, jogos, roda de conversa e ginástica. Todas estas atividades estão sendo retomadas novamente após a pandemia.

Fotos e informações: Prefeitura de Guaratuba / Departamento de Comunicação