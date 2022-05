Matinhos vai usar drones, testes rápidos e repelentes no combate à dengue

A Prefeitura de Matinhos vai adquirir drones, testes rápidos e repelentes na ação de combate à dengue e ao mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika, febre amarela e chikungunya.

A licitação está marcada para o próximo dia 16. Atendendo pedido da Secretaria da Saúde, nesta quinta-feira (5), o prefeito Zé da Ecler autorizou a compra de alguns testes rápidos e repelentes, em menor quantidade.

Diversas ações vêm sendo realizadas para um combate mais efetivo à dengue. Os testes rápidos serão disponibilizados em todas as Unidades Básicas de Saúde, a fim de reduzir a procura pelo atendimento na UPA, que teve seu efetivo reforçado para evitar maiores esperas por atendimentos.

Os repelentes serão distribuídos para toda a população, iniciando-se pelos grupos de maior vulnerabilidade: idosos acima de 65 anos, gestantes, e crianças até 11 anos completos.

Os drones servirão à equipe de combate às endemias nas ações de fiscalização de focos do mosquito em imóveis fechados, terrenos murados e coberturas, dando assim maior agilidade às ações de combate ao mosquito da dengue.

De acordo com a prefeitura, os números de dengue no município são alarmantes, e diversas ações vêm sendo tomadas para eliminar focos do mosquito. O último boletim, divulgado nesta sexta-feira (6) mostra que já são 451 casos confirmados da doença na cidade, no período epidemiológico que começou no dia 1º de agosto de 2021.

Equipes da Secretaria da Saúde estão aplicando o veneno contra o mosquito através de bomba costal, além de ações como instalação de armadilhas que servem para quantificar a população do Aedes aegypti.

“Estamos organizando ações de remoção de criadouros de larvas para os próximos dias. O prefeito Zé da Ecler determinou a criação de mutirões de limpeza, rua à rua, para eliminação de resíduos sólidos que concentrem água parada, potenciais criadouros do mosquito. Estamos aumentando nossos efetivos para aplicação do veneno com bomba costal, que elimina o mosquito alado (adulto), e estamos avançando para a remoção dos criadouros, evitando que novos mosquitos circulem no nosso município”, informou o secretário da saúde, Paulo Henrique de Oliveira.

Essas ações serão iniciadas pelo bairro Tabuleiro, que tem o maior índice de infestação do mosquito e de casos da doença – 134 confirmações. Na sequência, serão difundidas a todos os bairros da cidade, dando prioridade aos bairros com maior índice de infestação do mosquito.

O prefeito Zé da Ecler, disse que todas as secretarias municipais estarão engajadas à pasta da Saúde nos mutirões contra a dengue, e principalmente a de Educação e Assistência Social.

“Pedimos a colaboração de toda a população para eliminação dos focos do mosquito, todos precisam fazer sua parte, eliminando os focos de água parada nos vasos de plantas, limpando o quintal, tampando bem as caixas d’água, e fiscalizando uns aos outros. Combater a dengue é um dever de todos, e nós faremos a nossa parte”, finalizou o prefeito.

A Dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus. A transmissão é feita pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito.



Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução. A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipiente.



A dica é manter recipientes, como caixas d’água, barris, tambores tanques e cisternas, devidamente fechados. E não deixar água parada em locais como: vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.



Secretaria da Saúde de Matinhos

Com informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos