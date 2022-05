Abertas inscrições para yoga grátis em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba oferece aulas de yoga para crianças e adultos, com a professora Juliana Romano.

A Secretaria do Esporte e do Lazer abriu mais uma turma de yoga, que contará com aulas nas segundas e quartas-feiras no horário das 7h20 da manhã, no Ginásio Governador José Richa, localizado na rua José Nicolau Abagge.

Mas afinal, o que é Yoga?

Yoga é uma das mais antigas praticas para exercitar a atenção plena.

Com a prática constante, aprendemos que mais importante do que desenvolver nossa flexibilidade e equilíbrio, ou exercitar nossos músculos, é entregar-se ao momento presente, integrando corpo, pensamentos e emoções.

BENEFÍCIOS DO YOGA:

Consciência corporal

Auto-observação

Alinhamento da coluna vertebral

Flexibilidade

Tônus muscular

Melhora do sono

Auxiliar no tratamento para doenças diversas (respiratórias, cardíacas, diabetes, cefaléia, fibromialgia, câncer, etc.)

Redução do estresse, alívio da ansiedade, melhora na concentração

AULAS DE YOGA GUARATUBA – PERFIS

SOFT YOGA – NÍVEL 1

Aulas para iniciantes, para pessoas com mais idade, para pessoas com restrições físicas, ou para aquelas que buscam apenas relaxamento.

Com um ritmo mais lento, as aulas alinham o corpo calmamente em cada postura, fortalecendo-o através da permanência. A prática constante fornece alongamento, fortalecimento e equilíbrio aos alunos.

YOGA – NÍVEL 2

Aulas voltadas para adultos, de ritmo leve a moderado. Aulas mais dinâmicas e fluídas, com exploração de força, equilíbrio e flexibilidade. Mente e corpo conectam-se ao longo da aula através da respiração consciente.