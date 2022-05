Taça Aniversário de Guaratuba abriu Paranaense de Surf Amador

O local Lucas Catapam teve o primeiro 10 da competição (foto: Jucelia Custodio)

A primeira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2022 aconteceu neste final de semana com a Taça Aniversário de Guaratuba, em parceria com a Prefeitura. Foram distribuídos R$15 mil em premiação nas 12 categorias presentes.

Ondas de até um metro acompanharam os dois dias de competição. O primeiro 10 do Circuito ficou com o local de Guaratuba Lucas Catapam em uma manobra aérea. Na principal categoria, a Open, o Fabio Martins, de Matinhos, inicia o Circuito 2022 na liderança.

O campeonato foi realizado pela Oceag (Organização Centralizadora dos Esportes Aquáticos de Guaratuba), com supervisão da Federação Paranaense de Sur (FPS) e apoio da Prefeitura de Guaratuba e Governo do Estado.

Confira os resultados:

Open

Fabio Martins Pericles Dimitri Ryan Coelho Raul da Silva

Curitiba

Reginaldo Beltrame Danilo Gouveia Guto Scavazza Vitor da Luz

Sub18

Vitor Hugo Inácio Anuar Chiah Ryan Coelho Kauã Carvalho

Sub16

Anuar Chiah Ryan Coelho Kailani Renno Kauã Carvalho

Sub16 Feminino

Gabriely Vasque Natalia Gerena Clara Chaves Luara Mandelli

Sub14

Anuar Chiah Caleb Simões Kailani Renno Kauã Carvalho

Sub14 Feminino

Luara Mandelli Natalia Gerena Duda Azamor Isabela Aoto de Liz

Sub12

Caleb Simões João Januário Gustavo Pires Cristopher Lopes

Open Feminino

Luara Mandelli Gabriely Vasque Clara Chaves Mariane Passos

Master

Marcelo Saporski Gabriel Castigliola Luciano Huergo Pericles Dimitri

Grand Master

Oziel de Souza Luciano Huergo Marcelo Saporski Reginaldo Beltrame

Universitário

Pericles Dimitri André Luiz Brayan Neves Luiz Soares

Com informações da FPS / texto: Jéssica Dombrowski Netto e fotos geral – fotos de ação: Jucélia Custódio