Paraná Quilombola é tema de audiência pública nesta terça, na Assembleia Legislativa

As redes sociais da Assembleia Legislativa transmitem ao vivo, nesta terça-feira (10), às 9h, a audiência pública com o tema “Paraná Quilombola: história, cultura e resistência”.

O evento está sendo organizado pelo deputado Goura Nataraj (PDT), que lança, na ocasião a cartilha “Paraná Quilombola”, com a história de resistência desses povos, que até hoje sofrem com a grilagem de terras, pressão de madeireiros e a falta de políticas públicas que garantam o básico como energia elétrica e saneamento.

O Paraná é o estado mais negro da região Sul, com 31,1% da nossa população autodeclarada preta ou parda, segundo dados do IBGE de 2017.

Já confirmaram a participação na audiência pública:

Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná (Fecoqui), com a presença da secretária geral, Carla Galvão, do Quilombo João Surá;

Defensoria Pública da União, com a presença da defensora pública federal e coordenadora do Grupo de Políticas Etnorraciais da DPU, Rita Oliveira;

Ministério Público do Paraná, com a presença da promotora de justiça Caroline Franceschi;

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), com a presença da Ana Maria Santos, do Quilombo Invernada Paiol de Telhas;

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR/EMATER), com a presença da engenheira agrônoma Leila Klenk;

Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis), com a presença do assessor Denis Laurindo.

Também foram convidados a participar: Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir); Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/PR; entre outras lideranças e instituições ligadas ao tema.