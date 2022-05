Festival Gastronômico e Cultural da Vila Yolanda tem palestras, workshops e shows musicais

Renata Sakamoto: “Valorizando a cultura da região”.

O próximo final de semana promete ser movimentado em Foz do Iguaçu com o Festival Gastronômico e Cultural da Vila Yolanda que busca consolidar a região como um polo de boa comida e lazer, voltado ao atendimento da população da região trinacional e visitantes. O festival terá 20 estabelecimentos, na maioria localizados na Avenida das Cataratas. São aguardadas mais de três mil pessoas nos próximos dias.

A programação traz capacitações voltadas à sustentabilidade na área de alimentação como o uso de plantas alimentícias e oficinas voltadas para área cultural como grafitagem, origami e crochê de flores. As vagas são limitadas e para algumas têm taxa de inscrição. No caso das apresentações, as casas normalmente cobram por couvert artísticos.

Nas apresentações os destaques são a voz e violão com Filipe Diniz na Casinha Laranja, a banda Alado13 (Charlie Brown Jr.) e Duo Malungo Samba e MPB, ambos no Zeppelin Old Bar. Uma feira de artesanato e produtores será instalada em frente ao Tetris Container Hostel na rua Frederico Engel com a Avenida das Cataratas. Essa é a única intervenção externa do evento. As demais acontecem no interior dos estabelecimentos participantes.

“A programação foi pensada para que atingisse todos os tipos de públicos, desde os profissionais que atuam no setor com as capacitações, palestras e oficinas, até o público final com as apresentações dos artistas locais, valorizando a cultura da região”, disse Renata Sakamoto, uma das organizadoras do festival.

Programação

Felipe Diniz (foto: Divulgação)

13/05

19h – Workshop Vinhos orgânicos, biodinâmicos, veganos, naturais e sustentáveis. R$ 50 por pessoa com degustação. Inscrições: (45) 9142-9700

14/05

9h às 10h – Palestra de arte e grafitti com PAS Schaefer – Colégio Estadual Almirante Tamandaré

11h às 12h – Oficina de grafitti em mural com PAS Schaefer – duração dia todo – Colégio Estadual Almirante Tamandaré

14h – Workshop Origami com Renata Sakamoto – Tetris Hostel – Gratuito

Inscrições: Tetris Hostel: (45) 99125-3222

17h às 21h – Feira de Artesanato e Produtores Locais – Rua Frederico Engel

17h – Workshop: Diálogos comestíveis com PANC – Pátio Pomare – R$ 25 por pessoa com degustação. Inscrições: (45) 99157-3820

19h – Workshop: Elaboração de drinks e coquetéis com Pancs e com frutas nativas. Tetris Hostel. Gratuito. Inscrições: (45) 99125-3222

20h Voz e Violão com Filipe Diniz – Casinha Laranja

22h – Tributo Charlie Brown Jr. – Banda Alado 013 – Zeppelin Old Bar

Bnda Alado (foto: Divulgação)

15/05

9h – Workshop prático de arte e grafitti com PAS Schaefer no Tetris Container Hostel. Inscrições: (45) 99125-3222

14h – Workshop: Crochetando flores com Dani Aguilera no Tetris Container Hostel – Gratuito. Inscrições: (45) 99125-3222

16h – Workshop Prático: Pão de queijo com ingredientes locais – Laboratório Gastronômico (Jade Zamarchi) no Pátio Pomare. Gratuito. Inscrições: (45) 99157-3820

17h – Workshop: Panc e Suas Propriedades Nutracêuticas. Will Camapu (Parque das Aves) na Cantina da Bea. Gratuito. Inscrições: (45 9143-0148)

18h – Palestra: Gastronomia e Sustentabilidade – Como restaurantes podem colaborar com a produção sustentável local. – William Rodrigo Lopes Kelm (SENAC) no Pátio Pomare. Inscrições: (45) 99157-3820

19h Duo Malungo – Samba e MPB – Zeppelin

20h Encerramento do festival – Tetris Hostel

Sobre o festival

Participam do festival as empresas: All Brazil Tours, – Ateliê Dani Aguilera, Benjamin Bistrô, Cantina da Bea, Casinha Laranja, Coisas de Sis, Sonheria Donnaju, Eden Steak Garden e Chopperia, Empório com Arte, Hambre Empanadas, Jet Chicken, Jade Zamarchi Laboratório Gastronômico, Oficina do Origami, Parque das Aves, PAS Schaefer, Empório Pomare, Pátio Pomare, Tetris Container Hostel, Vinho e Mente, Zeppelin Old Bar & Avenue.

O festival é uma realização do Núcleo Gastronômico e Cultural da Vila Yolanda. Conta com o apoio da Acifi, Programa Empreender e Sebrae PR. A parceria é da Rede Outdoor, Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Senac, Solutudo e Uniamérica + Descomplica. O patrocínio é do Sicoob, Panorama Cataratas e Itaipu Binacional.

Festival Gastronômico e Cultural da Vila Yolanda

14 e 15 de maio

