Guaratuba inaugura Subprefeitura do Coroados

Acontece hoje (terça, 10), a inauguração da Subprefeitura Regional do Coroados, em Guaratuba.

Também haverá a posse do vice-prefeito Edison Camargo no cargo de subprefeito.

O evento está marcado para as 15h. A Subprefeitura vai funcionar na av. Minas Gerais, 780, ao lado do novo Posto dos Correios.

É a segunda Subprefeitura do município. No mês passado, foi instalada a Subprefeitura do Cubatão, tendo assumido o cargo de subprefeito o ex-secretário das Demandas da Área Rural, Paulo Pinna.