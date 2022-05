Traficante de Pontal usava foto de Pablo Escobar em embalagem de cocaína

Fotos: PMPR / 9º BPM

Na tarde deste domingo (8), após receber várias denúncias, a Polícia Militar conseguiu prender um homem por tráfico de drogas, no balneário Canoas, em Pontal do Paraná.

Por volta das 16h, policiais militares da Rádio Patrula e da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que efetuavam patrulhamento pela região receberam a denúncia de que o morador de uma casa da avenida do Bosque, local conhecido pela movimentação de usuários e traficantes, estava comercializando entorpecentes em seu imóvel.

“Ainda, conforme a delação, para ludibriar a polícia em uma possível abordagem, o denunciado escondia os tóxicos em uma vasilha contendo sabão caseiro”, informa a PM.

Os policiais foram até o endereço e interceptaram o suspeito quando ele saía de casa. “Durante a revista pessoal, em um de seus bolsos, a equipe localizou e apreendeu um microtubo de polipropileno (pino) contendo certa quantidade de cocaína. Indagado, o abordado confirmou que vendia tóxicos no local”.

Durante as averiguações, os policiais encontraram mais porções de drogas escondidas pela casa. “Nem a casinha do cachorro escapou da criatividade do traficante”. Foram encontrado e 13 envelopes plásticos estampados com a imagem do traficante colombiano Pablo Escobar, morto em 1993. Ao todo, foram apreendidas 50 buchas de crack (9,64 g), 20 pinos contendo 17,3 g de cocaína, 1 munição calibre 38 e R$ 203 em dinheiro.

Diante do flagrante delito, o homem de 43 anos de idade recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado com todos os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil no balneário de Ipanema.