Nova etapa da obra da engorda inicia na praia de Caiobá

Foto: Prefeitura de Matinhos

Começou pela praia de Caiobá, entre o Morro do Boi e o pico de Matinhos, nesta terça-feira (10), a colocação das bolsas de proteção costeira que fazem parte da obra de engorda da orla. As estruturas devem ser concluídas em até dois meses neste trecho.

As proteções costeiras estão previstas para serem realizadas ao longo de seis meses em toda a extensão do projeto, ao longo de 6,3 km. O restante do trabalho iniciou em março na outra ponta, no balneário de Flórida, onde estão sendo montados os tubos que conduzirão a areia das dragas até a praia.

A proteção é formada por formas têxteis do tipo bolsa e do tipo colcha, preenchidas com argamassa, que irão funcionar como um muro de proteção das estruturas de urbanismo e paisagismo. São importantes elementos para dar segurança à orla da praia durante as ocorrências de ressacas. As proteções vão aproveitar as estruturas de pedras já existentes em alguns trechos.

“Estamos começando uma base para fazer o escalonamento de bolsas que vão proteger as estruturas da orla de ressacas, para que não haja interferência na parte urbanística e paisagismo. As novas estruturas servem, também, para proteger as residências locais”, afirmou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro. “As bolsas darão garantia a toda a infraestrutura da obra, ou seja, do paisagismo às estruturas urbanísticas”.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Everton Souza, comentou a geração de empregos da obra. “São várias frentes de ação, que já oportunizaram cerca de 100 empregos diretos. São profissionais que realizam obras estruturais como a proteção costeira, os responsáveis por preparar os tubos para a dragagem, profissionais da área de biologia cuidando da fauna e da flora, especialmente com a eliminação de espécies exóticas e o replantio de restinga”, destacou.