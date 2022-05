Assembleia aprova título de cidadã do Paraná para Philomena Raffagnin

Dona Filomena, hoje com 93 anos, fundou o Grupo Rafain, junto com o marido Olímpio e os filhos

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (10), em primeira discussão, o projeto de lei 1/2022, de autoria do deputado estadual Soldado Fruet (PROS), que concede o Título de Cidadã Honorária do Paraná à senhora Philomena Maria Morello Raffagnin.

Segundo o parlamentar, o objetivo é condecorar esta ilustre guerreira, atualmente com 93 anos de idade, que, junto com o marido Olímpio Raffagnin, falecido, e os filhos, fundaram o Grupo Rafain, na cidade de Foz do Iguaçu.

Na justificativa do projeto, Soldado Fruet destacou que “em razão da devoção pelo trabalho e bom atendimento à comunidade protagonizado durante toda a vida por Dona Philomena, o Grupo Rafain se tornou um dos maiores grupos empresariais e empregadores de Foz do Iguaçu, sendo que, nos períodos de maior movimento, as empresas chegaram a ter 1.300 funcionários”. Além de tocar os empreendimentos com maestria, auxiliando o município a se tornar um polo do turismo e boa gastronomia, ela também atuou em projetos sociais.

Philomena Maria Morello Raffagnin nasceu em 9 de janeiro de 1929, em Sananduva, Rio Grande do Sul. Casou-se com Olímpio Raffagnin, com quem teve oito filhos biológicos e dois adotivos. A família chegou ao Paraná em 1955, na cidade de Corbélia. No ano seguinte, foi para Cascavel, onde “Dona Philó” trabalhou no armazém de secos e molhados. Em 1958, Olímpio entrou de sócio na Churrascaria São Cristóvão, em Foz do Iguaçu, e, em 1961, convenceu a mulher a também se mudar para a fronteira para comandar a cozinha. Depois, os Raffagnin abriram a Churrascaria dos Pampas.

A família também atuou no ramo de transporte e retornou ao ramo alimentício em 1967, quando abriu a Churrascaria Rafain. O nome do estabelecimento ficou Rafain, pois Olímpio era mais conhecido assim. Surge a marca Rafain, atualmente Grupo Rafain. Na década seguinte, a família inaugurou o Restaurante Rafain e a Churrascaria Rafain Campestre.

Em 1981, foi inaugurado o Rafain Palace Hotel (atual Rafain Palace Hotel & Convention Center), na BR-277, e também foi aberta ao público a Churrascaria Cataratas – que em 2016 foi certificada pelo Guinness Book em reconhecimento ao maior número de danças nacionais apresentadas em um jantar com show.

