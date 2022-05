Edison Camargo assume como subprefeito do Coroados

O vice-prefeito de Guaratuba, Edison Camargo, tomou posse, nesta terça-feira (10) no cargo de subprefeito do Distrito de Coroados. A inauguração da nova estrutura administrativa movimentou a comunidade do extremo sul da cidade, perto da divisa com Santa Catarina.

O prefeito Roberto Justus comentou que a experiência recente da Subprefeitura do Distrito do Cubatão, na área rural, superou suas expectativas. “Nós fizemos um teste lá no Cubatão, e confesso, achei que não iria dar certo, pois tinha a visão da subprefeitura como uma possibilidade de isolamento. Porém, o subprefeito do Cubatão, Paulo Pinna, juntamente com o vereador Alaor de Oliveira Miranda e sua equipe, me provaram que eu estava errado e também provaram que a subprefeitura integra, pois ouve e leva para a administração central, demandas que nós não tínhamos conhecimento”, disse.

“E é devido a isto que estamos aqui, repetindo a mesma fórmula, acredito e confio que o trabalho do Edison, juntamente com a equipe que estará trabalhando nesta subprefeitura, trarão progresso e atenderão às demandas da população”, comentou Justus.

O prefeito também agradeceu aos vereadores que prestigiaram a inauguração. “Estou muito feliz com a presença de (todos) vocês, em especial os vereadores, pois sem eles esta conquista não seria possível”, disse. Compareceram a presidente da Câmara, Cátia do Doro, a vereadora Maria do neno, que mora no Coroados, a vereadora Ana Maria Corrêa e os vereadores Ademir da Balsa, Alaor do Cubatão, Fabiano da Caieiras, Felipe Puff, Itamar Junior e Juliano Petruquio.

A vereadora Maria do Neno, comentou a conquista: “Gratidão é a palavra que resumo este acontecimento. Primeiramente agradeço a Deus, e depois ao prefeito Roberto Justus pelo apoio e confiança. Agradeço também aos vereadores que estão juntos comigo e que fizeram acontecer. É muito gratificante saber que na Câmara há uma equipe de vereadores em que posso contar e confiar, esta conquista é de todos nós”, afirmou.

Durante o evento, o comandante da 3° Companhia de Polícia Militar, capitão Aurélio Santa Clara, anunciou que a Subprefeitura Regional do Coroados contará com um reforço na segurança pública, com mais uma viatura para atender a localidade rural da cidade. “A Polícia Militar está aprimorando a segurança na área rural, através de uma viatura 4X4 que atenderá as demandas da região”, disse. “O maior território que a Subprefeitura atenderá é a área rural. Este veículo é especializado para transitar em estradas e locais de difícil acesso, e visa a melhoria do atendimento à comunidade. Está sendo realizado também investimentos em capacitação e qualificação própria para atender esta região, os policiais realizam esta capacitação na cidade de Maringá, onde aperfeiçoam e ampliam seus conhecimentos para trabalhar na área rural do município”, finalizou.

A Subprefeitura fica na av. Minas Gerais, 780, ao lado do novo Posto dos Correios. O horário de funcionamento das duas estruturas será de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

As subprefeituras do Coroados e do Cubatão foram criadas pela Lei 1.921, de 7 de março de 2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Município.

Tem como competência representar a administração municipal no Distrito Administrativo do Coroados, sendo uma estrutura destinada ao atendimento e prestação de serviços públicos para a população local, bem como a administração de atividades relacionadas a esta região.

Cabe à Subprefeitura administrar a construção e conservação de obras públicas e outros serviços. A Subprefeitura Regional do Coroados atenderá também os bairros de Nereidas e Barra do Saí, assim como as localidades rurais de Boa Vista, Morro Grande, Itinga-1, Itinga-2, Estaleiro, Nundiaquara, Riozinho, São Joãozinho, Descoberto, Empanturrado, Rio do Cedro, Rio do Saco, Rio das Garças e Rio das Pacas.

No mês passado, foi instalada a Subprefeitura Regional do Cubatão, tendo assumido o cargo de subprefeito o ex-secretário das Demandas da Área Rural, Paulo Pinna.

Esta subprefeitura atende as localidades rurais do Cubatão, Caovi, Pai Paulo, Serra Verde, Taquaruvu, Rio Claro, Vitório, Cubatão Abaixo, Colônia Pedreira, Engenho, Cubatão Acima, Rasgado, Morro do Samuel, Rasgadinho, Alagamar, Ribeirão Claro, Ribeirão Grande, Limeira, Três Pinheiros, São Leopoldo, Pedra Branca do Araraquara, Rio Bonito, Potreiro, Alto da Serra e Pontal do Itararé. Correios do bairro Coroados, que fica localizado ao lado da Subprefeitura Regional do Coroados.

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba