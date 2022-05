Dança, diversão e colaboração para transformar vidas

A dança é uma atividade física prazerosa, produzindo diversos benefícios, tais como: Ganho de força muscular, estética corporal, aumento da autoestima, melhora a disposição para as atividades do dia-a-dia, o que gera resultados positivos na nossa qualidade de vida. Dança é movimento, é alegria, capacita-nos para sensações de bem-estar, estimulando-nos a termos mais motivação e autodeterminação, ao mesmo tempo que desperta sentimentos de tranquilidade, de modo a nos sentirmos mais felizes conosco e com as pessoas ao nosso redor. A dança é importante ao bem-estar físico, social e psicológico. Pode-se afirmar que as pessoas quando dançam esquecem-se dos problemas diários, desinibem-se e esquecem até mesmo das suas próprias limitações, pois o ato de dançar nos torna mais livres.

O ser humano antes de utilizar a linguagem oral, já dançava, empregava a linguagem gestual. Era usada como forma de expressão para se comunicar e se relacionar com o ambiente em que vivia. Os povos antigos utilizavam-na para pedir chuva, solicitar cura de algumas doenças e para agradecer vitórias, a dança estava presente em todos os acontecimentos antigos.

No momento em que a dança se une à ação do trabalho social, todas essas vantagens são revertidas em mais felicidade. Quem garante é um estudo publicado no The Journals of Gerontology, da Universidade de Oxford, de 2005. A pesquisa mostra que o cérebro de voluntários e colaboradores libera mais hormônios como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela felicidade e bem-estar.

Portanto, se você deseja começar a praticar o bem, saiba que existem diversas maneiras de ajudar e fazer com que os bons projetos sociais, que transformam vidas continuem transformando várias realidades, no caso do projeto coordenado pelo grupo de dança Raízes da Tradição, dançar é uma das formas, pois toda a renda das aulas, conduzidas pelo grupo é revertida para o projeto social coordenado pelo padre Antônio. pároco da igreja São Francisco de Assis em Guaratuba.

Então, vamos dançar!

Local – Salão da Igreja São José Operário – Piçarras – Guaratuba

Todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h

Maiores informações, falar com Maristela, número (41) 99909-9915