Vacinação contra a covid em Guaratuba passa a ser feita nas UBS

A Central de Vacinação que funciona no ginásio de esportes do Parque Municipal de Guaratuba encerra suas atividades nesta sexta-feira (13).

O local iniciou suas atividades em março de 2021 e, desde então, foram aplicadas mais de 84 mil doses de vacina contra a covid-19. O município chegou ao índice de 94% do público acima de 5 anos vacinado com a 1ª dose e 88% com a 2ª dose.

A partir de segunda-feira (16), a aplicação de vacinas contra a covid-19 para as Unidades Básicas de Saúde no período da tarde, 13h às 17h, em livre demanda (sem precisar fazer agendamento).

Por causa da mudança, não haverá vacinação na sexta-feira.

Vacinação: