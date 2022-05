8º Jurassic Surf acontece neste domingo em Praia de Leste

O Jurassic Surf 2022 acontecerá no próximo domingo (15), no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

A confraternização entre antigos amigos surfistas que está na 8ª edição. Os competidores têm entre 33 e 53 anos e são surfistas de Santa Catarina e de todo o litoral paranaense.

As baterias serão sorteadas apenas no sábado (14), quando saberão em qual delas cada competidor participará. Confira as categorias:

Master – 33 a 39 anos.

Gran Master – 40 a 44 anos.

Jurassic – 45 a 50 anos.

Caveman – 51 a 100 anos.

Biquilha – 33 anos ou mais.

Rankiados – 33 anos.

Alessandro do Rosário, presidente da Associação de Surf de Paranaguá (Aspar), explica que a competição na verdade é uma confraternização entre amigos, que são pioneiros no surf paranaense. “Temos um pessoal com idade mais avançada, mais antigo no surf, resolvemos nos unir para essa confraternização, sempre com objetivo social e ambiental. Primeiro fazemos um mutirão de limpeza da praia e atrelado a isso uma campanha social”, conta.

“Nesse ano iremos arrecadar alimentos que serão doados para as famílias assistidas pelo Projeto Ondas da Transformação. As inscrições serão revertidas em cestas básicas. Os participantes trarão arroz e feijão no dia do evento também para doação, informa Rosário.

“Nós não usamos computador, fazemos tudo no papel e na caneta, como fazíamos antigamente, nos anos 80, 90 e 2000, para resgatarmos nossas raízes. Após o torneio teremos uma confraternização entre todos os participantes”.