Monitoramento das praias confirma poluição no norte de Superagüi

O Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR lançou uma série de textos sobre o monitoramento de encalhes de animais marinhos que realizam no litoral paranaense.

Desta vez, eles apresentam o trabalho feito na região norte do Parque Nacional do Superagüi, que faz divisa com o litoral de São Paulo, no município de Guaraqueçaba.

“Os técnicos de monitoramento do@lecufpr, via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), se deslocam semanalmente cerca de duas horas e meia de barco até o ponto de início do monitoramento, pois o acesso a região é feito pelo canal do Varadouro, parte estuarina da Grande Reserva da Mata Atlântica.

“Chegando na praia deserta, a equipe faz o trecho de bicicleta percorrendo aproximadamente 8 km de ida e volta. Caso tenhamos animais maiores, apenas a coleta de amostras biológicas é conduzida. Em caso de encalhe de baleias voltamos com equipe maior para dar apoio!

“Apesar das belas paisagens naturais e de haver apenas famílias de pescadores vivendo na localidade, o acúmulo de lixo nas praias vindos do mar chama a atenção da nossa equipe.

“De acordo com o biólogo e técnico de monitoramento Camilo Carrasco, a região próxima à restinga tem uma linha de acúmulo de garrafas plásticas, restos de redes e cabos de pesca e boias da pesca industrial. “Tem lixo de diversos países acumulados e provavelmente são trazidos pelas correntes oceânicas”, conta o biólogo.

“Nesse trecho curto de praia foram registrados, desde o início do PMP-BS, 213 animais marinhos, em sua maioria aves e tartarugas marinhas e espécies migradoras. Em geral os animais são registrados mortos em estágio avançado de decomposição. No ano passado, nossa equipe também realizou a necropsia de uma baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) encalhada nesta área de praia.

“Esse trecho de praia passou por grandes mudanças devido a nova abertura da Barra do Ararapira e com isso devemos ter mudanças na dinâmica de monitoramento. Nesta região, nosso vizinho de monitoramento de praia é o @ipecpesquisas, o qual mantém uma equipe composta por monitores locais na região pertencente ao estado de São Paulo.”

✅ Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O PMP-BS é realizado desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ), sendo dividido em 15 trechos. O LEC UFPR é responsável por monitorar e avaliar os encalhes no Trecho 6, no Paraná, compreendido entre os municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba.