Polícia Ambiental atende denúncia de desmate em Matinhos

No último domingo (8), o Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba atendeu uma denúncia na cidade vizinha de Matinhos de corte de vegetação nativa em um beco nas proximidades do antigo teleférico, no bairro Sertãozinho.

“No local, a moradora responsável nos disse que a árvore foi cortada para livrar espaço para a construção de um galinheiro”, informa o resumo da ocorrência. Ela explicou que a residência não era e que o “responsável” pelo imóvel não se encontrava no local.

A equipe a orientou a comparecer ao quartel da Polícia Militar em Matinhos (2ª Cia do 9º BPM), “com a documentação e possível autorização, caso possuir”. Caso contrário, “medidas administrativas e criminais serão tomadas”, informa a Polícia Ambiental.