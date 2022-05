Luta das trabalhadoras do Brasil é o tema das comemorações do Dia do(da) Assistente Social

Conselho Regional do Serviço Social do Paraná fará evento, presencial e online, alusivo à data no dia 17 de maio

O CRESS-PR (Conselho Regional de Serviço Social – 11ª Região) realizará, no 17 deste mês um evento híbrido para celebrar o Dia da (do) Assistente Social. Presencialmente, o evento acontecerá em Curitiba, na sede da APP Sindicato. Mas também será transmitido pela internet para os profissionais da categoria de todo o Estado, a partir das 19h. O Dia da (do) Assistente Social é celebrado em 15 de maio, em virtude do decreto que regulamenta a profissão, publicado na mesma data, no ano de 1962.

O tema do evento deste ano, “Trabalhadoras do Brasil: somos e lutamos com elas” foi proposto pelo CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). E, de acordo com a presidente do CRESS-PR, Andrea Braga, a temática chama a atenção para a defesa dos direitos das mulheres, das liberdades democráticas e a luta pela igualdade de gênero no contexto brasileiro.

“A desigualdade de gênero é uma realidade mundial e apresenta marcas expressivas no contexto brasileiro. A carga de trabalho excedente, nas tarefas domésticas e de forma não-remunerada recaem amplamente sobre as mulheres brasileiras. Em 2016, de acordo com estatísticas do IBGE, mulheres despendiam nessas atividades em média 20,1 horas semanais contra 11, horas semanais por parte dos homens”, pontua Andrea.

Segundo a presidente do CRESS-PR, o Serviço Social está ao lado da classe trabalhadora. E o trabalho das (dos) profissionais, nas diferentes políticas sociais, deve transcorrer pelo debate sobre as mulheres e relações patriarcais.

“O fato de ser mulher impacta o não acesso da população usuária a direitos fundamentais, como emprego, trabalho, saúde, alimentação, educação, assistência social e habitação. Por isso, este ano a comemoração alusiva de maio enfatiza o protagonismo de uma categoria majoritariamente formada por mulheres”, reforça.

Para ela, é urgente ampliar o diálogo com toda a sociedade sobre a valorização das mulheres como trabalhadoras. E é neste sentido que a programação do evento foi pensada.

Programação

Estão previstas duas mesas: uma de abertura, com representantes do conselho e entidades de classe do Serviço Social, e outra dos movimentos sociais.

Pontualmente, às 19h começa o evento com uma intervenção cultural. Em seguida, será composta a mesa de abertura do evento, com a presença de representantes do CFESS, da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, do ENESSO (Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social), e do próprio CRESS-PR.

Após as falas das autoridades, será formada a mesa dos Movimentos Sociais, com mulheres representantes dos mais variados movimentos sociais e coletivos: MST, LGBTQI+, Povos Indígenas, Movimento Negro, Movimento Por Moradia, e Movimento Quilombola.

Ao final, será feita a apresentação e debate sobre o tema da campanha deste ano, “Trabalhadoras do Brasil: somos e lutamos com elas”, e o evento encerra com uma apresentação da Bloca “Ela pode, Ela vai!”, que têm assistentes sociais em sua composição.