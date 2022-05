Guaratuba realiza atividades em alusão à Luta Antimanicomial

O Município de Guaratuba realizará várias atividades em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial comemorado em 18 de maio.

Do dia 17 de maio ao dia 6 de junho, estará acontecendo na Casa da Cultura, em frente à Praça dos Namorados, a exposição “Sentimentos sem grade”. A entrada é gratuita. Horário: das 8h às 17h.

No dia 18, dia da Luta Antimanicomial, será promovido um Cine Debate do documentário “Holocausto Brasileiro”, às 14h, no Casarão Marcílio Dias. O evento contará com a participação do Dr. Renilson Beraldo (História das Ciências – Fiocruz RJ).

No dia 19, das 9h às 17h, as atividades ocorrerão na sede da Subprefeitura do Cubatão, com a equipe do Caps Itinerante e do Cras fornecendo orientações sobre programas sociais. Haverá ateliê de atividades manuais e cine debate do filme “Divertidamente”.

A organização é do Caps I Recomeço, da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio da Secretaria da Cultura e Turismo, do Cras ( Secretaria do Bem Estar e Promoção Social), da Subprefeitura do Cubatão e do Departamento de Comunicação.

Luta Antimanicomial

O dia 18 de maio foi escolhido para ser o Dia da Luta Antimanicomial para conscientização sobre o tema, mas também para lembrar a luta do movimento social que mudou a assistência à saúde mental no Brasil, que deslocou dos hospitais para a comunidade o foco do tratamento, movimento este conhecido como Reforma Psiquiátrica.

Por conta deste movimento surgiram dispositivos que hoje são fundamentais na comunidade para os cuidados aos transtornos mentais e na luta contra o estigma, sendo um deles os Centros de Atenção Psicossocial – Caps.

Caps I Recomeço

Rua Padre Donato, 559, Centro.

Contato: 3472-867