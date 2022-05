Matinhos realiza gincana escolar de combate à dengue

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Matinhos promove a “1° Gincana A escola no combate à dengue”.

Todas nossas escolas e CMEIs participarão desta iniciativa em duas etapas. A primeira será praticada dentro dos espaços de ensino, através de atividades pedagógicas específicas e relacionadas ao tema.

A segunda etapa necessitará da participação efetiva da família enviando para as centrais de comunicação vídeos combatendo focos do mosquito citando nome da escola e turma do seu filho(a).

Essa ação acontecerá entre os dias 16 e 27 de maio e os resultados serão divulgados durante a semana de aniversário da cidade, comemorado no dia 12 de junho.

O último boletim da dengue, divulgado no dia 11, informa que foram confirmados 480 casos de dengue em Matinhos.