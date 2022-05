Secretários das Finanças do Litoral se reúnem em Matinhos

Acontece em Matinhos, desde ontem (quinta, 11) e até hoje (sexta-feira, 12), o Encontro de Secretários de Finanças e Equipes do Litoral do Paraná – Esefeli PR 2022.

No evento, titulares das pastas municipais de Finanças e suas equipes trocam experiências e assistem palestras de experts e apresentações de serviços e ferramentas de gestão tributária municipal.

Entre as palestras, estão “Compliance na Gestão Pública” com Fernando Gustavo Knoerr; “Limite de Gastos à Luz da Lei de Responsabilidade Fiscal”, com o assessor jurídico do Gabinete da Prefeitura, de Matinhos Leonardo Luís da Silva; “Desafios e Soluções para a Fiscalização e Arrecadação Tributária”, com Luigi Giovani de Paula; e “Inteligência Municipal”, com João Abrão Jorge Filho.

O Esefeli PR 2022 acontece no Recanto Mata Verde, que fica na Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), Km 18,5. Maiores informações pelo telefone (41) 99236-9676. O Encontro de Secretários de Finanças e Equipes do Litoral do Paraná tem o apoio institucional da Prefeitura de Matinhos.

Com informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos