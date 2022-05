A Secretaria do Esporte e do Lazer de Guaratuba promove aulas de Treinamento Funcional para caminhada e ginástica localizada.

As atividades fazem parte do projeto Esporte no Parque, que acontece a partir das 18h30: no Ginásio do Coroados toda segunda e quarta-feira e no Parque Municipal toda terça e quinta-feira.

É gratuito e não precisa fazer inscrição.