Batalhão do Litoral recebe viaturas, implanta nova equipe Rotam e treina novos integrantes

O 9º Batalhão de Polícia Militar implantou, neste início de maio, mais uma equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e recebeu novas viaturas para este tipo de policiamento. As três viaturas Rotam novas são caminhonetes Chevrolet S10, modelo 2022, equipadas especialmente para o policiamento tático na região.

A nova equipe Rotam está realizando policiamento ostensivo e preventivo e o apoio às viaturas de área (Rádio Patrulhas Auto), nos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. A guarnição recebeu a nomenclatura de Rotam Alfa, por ter como comandante o graduado mais antigo do pelotão, subtenente Luciano Rangel.

O time foi formado inicialmente apenas como um grupo tático pertencente à 2º Companhia do 9º BPM. Contudo, devido aos resultados considerados excelentes, a guarnição foi elevada à condição de Rotam. De acordo com o cabo Marcelo Di Sessa de Camargo, um dos graduados que compõem a equipe, em menos de dois meses, o grupo apreendeu aproximadamente de 1 kg maconha, 212 gramas de cocaína, 167 gramas de crack e mais de R$ 3 mil em espécie. Ao total, 11 detenções foram feitas neste período.

Estágio – Além da reforço nas equipes e na estrutura, o Batalhão do Litoral também está capacitando novos policiais para atuar no grupo tático. Nove policiais estão participando do treinamento.

O Estágio Rotam, como é chamado o processo de capacitação para os novos integrantes, dispõe de treinamentos específicos como técnicas de confronto armado, abordagem policial, policiamento ostensivo geral, uso de armas não letais e de controle de distúrbio civil, armamento, uso seletivo da força e demais matérias correlatas.

A Rotam é um grupo operacional de elite da Polícia Militar do Paraná que tem por característica marcante abordagens táticas mais rápidas. Os novos integrantes atuarão especialmente no combate ao tráfico de drogas, roubo, e demais crimes violentos ou de grande vulto no Litoral, reforçando o policiamento convencional.